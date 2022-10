Adrián Sorrentino se transforma en “La Cuñada” uno de sus personajes más divertidos

Adrián Sorrentino se presenta esta noche con su espectáculo “La Cuñada”, en 5ta House, (Clark 245 Ciudad) recordado uno de los monólogos más memorables de su carrera sobre los escenarios mendocinos. Pero además viene con una agenda súper comprimida de shows: el próximo jueves 3 de noviembre se presenta en el Teatro Plaza a beneficio, el viernes 4 de noviembre tiene un têt à têt en Casa Montenegro, donde el público podrá participar de una charla con Sorrentino y el sábado 5 lleva su espectáculo a La Paz.

La presentación de esta noche, con el unipersonal de “La Cuñada”, es un espectáculo que se desgrana de otro, muy famoso allá por el año 2000 “Es un monólogo que pertenecía a un espectáculo que se llamaba Divino Diván y que duraba escasos diez minutos” cuenta Adrián Sorrentino con su particular elocuencia.

MMAMM ESPACIO CULTURAL

“Con el tiempo y con el transitar del espectáculo (Divino Diván) el monólogo empezó a cobrar vida propia, desaparecieron otros momentos del show y quedó un solo cuadro más este de La Cuñada. Luego con los años siguió cobrando vida hasta convertirse en un espectáculo en sí mismo. Por eso le tengo que agradecer a Andrea Simón, de La Casa Violeta, porque me dijo que tenía que hacerlo como un espectáculo solo”, detalla.

Para asistir esta noche, se pueden hacer reservas al 2613018646.

En cuanto a la temática, por demás descripta en dos palabras (La Cuñada), Adrián Sorrentino hace un despliegue de humor entre desopilante y certero. “La temática puntual es el vínculo de una mujer con su cuñada con todo lo que eso implica. Pero lo lindo es que va renovando con las épocas, es de esas cosas que envejecen bien, porque están bien escritas y eso le permite al actor aggiornarlas sin que pierdan calidad”. explica.

Adrián Sorrentino: el único exponente del estilo parisino o berlinés

En tal sentido, y para los que conocen las obras de Sorrentino, el actor hace una salvedad: “Empezó siendo un monólogo bastante procaz, pero para mí y mis cambios artísticos, -y esto para mí es muy importante contarlo porque mucha gente piensa que sigo siendo un puteador empedernido- contra todo pronóstico desde hace aproximadamente unos diez años, son escasas las procacidades que se me escapan y son absolutamente justificadas”, se disculpa, y continúa “Yo comencé a los 19 años, he transitado desde lo más naif, hasta cosas totalmente intelectuales, después en una pateada de tablero y porque estaba de moda me puse absolutamente procaz. Ahora eso está tan instalado en otros lugares que yo hace más de diez años decidí desinstalarlo del café concert y que se vuelva humor blanco. Todavía me llaman y me preguntan si pueden ir niños.. ¡Por supuesto!”, asegura.

Adrián Sorrentino “El café concert es una gran escuela”

Función a beneficio de Beni

Benicio Ragusa Palma es un niño mendocino de 1 año y 9 meses que fue diagnosticado con neuroblastoma, un cáncer infantil que se origina a partir de células nerviosas inmaduras y su única esperanza es un tratamiento en España cuyo costo ronda los 415 mil euros.

“Lo del Teatro Plaza fue una iniciativa de Héctor Rosas y del municipio de Godoy Cruz que nos invitaron a Rodrigo Casavalle y a mí a actuar a beneficio de Benicio, las entradas se venden por entradaweb y será el próximo jueves (3 de noviembre) a las 21, en el Teatro Plaza″, cuenta.

Foto 360: Adrián Sorrentino, actor

En esta oportunidad, compartirá escenario con Casavalle, pero uno a continuación del otro. Es decir, no es una obra en conjunto. “En esa presentación Casavalle va a llevar alguno de sus personajes, y yo tres o cuatro canciones y un monólogo de bienvenida, típico de los míos, con el que abro la noche, explica Sorrentino. “La idea es que recuperemos un poco la gratitud y que seamos más empáticos a la hora de colaborar con personas que realmente lo necesitan”, reflexiona, y agrega “A veces nos quejamos de nimiedades”.

Cara a cara con el público

El viernes 4 de noviembre se presentará en Casa Montenegro con su último espectáculo “Ligero de equipaje” para luego mantener una charla acerca de “Desmontaje” con Patricia Slukich y hacer un ida y vuelta con los asistentes. “Vamos a poder compartir un espacio íntimo con el público, tomar una copa de vino y charlar”, asegura.

En Casa Montenegro presenta "Ligero de equipaje"

El sábado en La Paz

“De la mano de Cecilia Herrera, que es una paceña que ha hecho la escuela de teatro acá en Mendoza, voy a hacer el espectáculo de La Cuñada en un café donde la gente va a poder disfrutar del show y tomar algo”, concluye Adrián Sorrentino.