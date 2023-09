La mamá del Polaco estuvo en la despedida a Silvina Luna y se emocionó al hablar de su ex nuera

El último adiós a Silvina Luna reunió a su familia, amigos, colegas, excompañeros de trabajo, pero también a fanáticos, quienes quisieron estar presentes para despedir sus restos. Entre los presentes, sorprendió que estaba Mariana Cwirkaluk, la mamá de El Polaco, quien se camufló entre el público en general.

La mujer sintió la necesidad de ir a despedir a la modelo, con quien compartió momentos cuando fue pareja de su hijo en 2017. Cwirkaluk habló muy bien la de actriz y resaltó que mantuvo una gran relación con ella cuando formó parte de su familia y la destacó como persona.

“Soy la mamá de El Polaco, yo la quería mucho a ella. Una chica muy respetuosa, la amaba con todo mi corazón”, dijo Mariana cuando le acercaron el micrófono de A24, uno de los canales que cubría la despedida.

“La quiero con todo mi corazón”, expresó conmovida por el fallecimiento de su ex nuera. “Me valoraba mucho, me respetaba mucho. Fue una muy buena mujer conmigo, hermosa, un ángel”, resaltó.

“Es una lástima que ahora le estamos pidiendo a Dios para que haya Justicia. Pienso que es muy triste, estamos todos mal, estamos rogando para que Dios haga Justicia. Y lo va a hacer. Va a suceder, tengo fe de que Dios ya está haciendo Justicia”, subrayó la mujer.

Silvina Luna y El Polaco

Luego le consultaron por su hijo y por cómo estaba ante esta situación. “Él está muy triste, la quería mucho a ella”, contó sobre El Polaco.

“Como él estaba en contacto con ella, le mandaba saludos a través de él. Yo tenía ganas de ir a verla al hospital pero no se podía porque estaba en terapia. Pero de hecho, él le mandó un saludo mío y ella le dijo que me quería mucho. Creo que Silvina sentía que yo era como una mamá para ella. En su tiempo me valoró mucho, ninguna como ella. Es muy triste”, cerró la mujer.

El Polaco le dedicó un posteo especial a Silvina Luna

Silvina Luna tuvo varias parejas famosas, pero su romance con El Polaco fue de los más comentados. La modelo y el cantante de cumbia se enamoraron en el Bailando por un sueño en 2017 y en una de sus últimas entrevistas, la actriz contó que quedó muy mal tras la ruptura.

Fue por eso que El Polaco sorprendió a todos al sumarse con un recuerdo junto a la artista, con quien vivió un intenso y fugaz romance, y pidió justicia por su muerte. Si bien fue escueto con su mensaje, colocó la cinta negra como foto de perfil en su Instagram, como señal de luto.

El mensaje de despedida de El Polaco para Silvina Luna

“Q.E.P.D #justiciaporsilvina”, escribió tanto en el posteo que compartió en sus historias, como en la publicación que dejó fija en su muro, junto a una foto de ambos. En la imagen Silvina se ve espléndida, en su faceta de Dj, que pocos recuerdan y que el artista trajo a la memoria de todos en un día muy especial.

Silvina y El Polaco

El Polaco se sinceró y contó la razón que lo llevó a separarse de Silvina Luna

