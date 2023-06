La Joaqui volvió a las redes con una denuncia fuertísima, luego de anunciar que esta pasando estrés traumático

La Joaqui, en pleno auge de su carrera profesional, sorprendió a todos con un impactante anuncio. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la cantante reveló hace algunos días que no realizará más espectáculos y recientemente emitió un nuevo comunicado.

“Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomar un tiempo para cuidar mi salud y bienestar”, anunció Joaquinha Lerena en su publicación. “Lamentablemente, esto significa que no podré llevar a cabo más shows hasta nuevo aviso”, concluyó.

El primer aspecto sorprendente fue que eliminó todas sus publicaciones en la red social, donde cuenta con más de 3.7 millones de seguidores, y retiró su foto de perfil.

La noticia generó un gran revuelo que llegó hasta el reconocido programa de espectáculos Intrusos. En el programa, se debatió sobre la verdadera razón por la cual La Joaqui decidió detener sus presentaciones en vivo.

El periodista Pablo Layus afirmó que la cantante habría sido víctima de una estafa por parte de sus representantes. Según la información que recibió, “no le estaban pagando lo que realmente le correspondía como artista”.

“¿La están estafando?”, preguntó Pampito, a lo que su compañero respondió: “Exactamente. Eso es lo que ella cree que ha ocurrido”.

Layus agregó que La Joaqui no se quedó de brazos cruzados y, según sus averiguaciones, tomaría acciones legales, tanto civiles como penales, contra las personas que la estafaron. “Esto la ha afectado profundamente”, explicó el periodista, quien también mencionó que La Joaqui estaría siendo representada o asesorada por el actual mánager de Alan Gómez.

Además, explicó que la razón por la cual decidió frenar su carrera tiene que ver con el hecho de que si continúa generando ingresos, el dinero seguirá yendo a sus representantes. En ese sentido, Pablo señaló que “ella tiene un contrato desfavorable con esas personas” y que podría tratarse de una situación similar a la vivida por Paulo Londra.

En las últimas horas, la cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram y reveló que ya no tiene acceso a su propio canal de YouTube.

“Lamento comunicar que me han negado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido publicado allí será sin mi consentimiento”, escribió La Joaqui, dejando en evidencia que el vínculo con sus representantes se habría roto definitivamente.

De la misma manera, compartió un posteo que se la ve a ella con un outfit oversize increíble con un color naranja que resalta muy fuerte y queda en composé con su cabellera.

En la publicación colocó: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”. Sin lugar a dudas la artista se esta dirigiendo indirectamente a la situación que está viviendo y de alguna manera los hace partícipes a sus seguidores.

