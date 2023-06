El misterioso mensaje que sería de la Joaqui tras anunciar su retiro y vaciar su Instagram

Este martes, La Joaqui sorprendió a todos al anunciar que, por un cuadro de estrés traumático, decidió tomarse un tiempo y alejarse de los escenarios y de las redes sociales. Acto seguido procedió a vaciar su cuenta de Instagram en donde ya no hay ni foto de portada, ni publicaciones.

“Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar”, escribió la artista. Y explicó que “por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, posteaba la Joaqui en una historia de Instagram.

Alarmante posteo de La Joaqui.

El mensaje causó, logicamente, sorpresa y preocupación entre sus seguidores. Pero resulta que luego de su “despedida”, la Joaqui siguió teniendo actividad en su cuenta de Twitter. Allí, cerca de la 1 de la mañana, la cantante habría escrito: “No voy a obligar a nadie a que me hable, me llame, me demuestre interés, a quien le nazca, que lo haga”.

El mensaje que habría escrito la Joaqui luego de anunciar su retiro de los escenarios

Si bien se trata de una cuenta que no está verificada, tiene más de 25 mil seguidores y es seguida por músicos cercanos a la cantante, como Callejero Fino, con quien recientemente sacó un tema, y La T y la M.

Sin embargo, hay otra cuenta que tampoco está verificada, es de marzo de este año y tiene más de 40 mil seguidores. En ese cuenta hay señales de que hubo movimiento, pero actualmente solo queda registro de las respuestas y algún que otro me gusta a videos de gatitos adorables.

SU ÚLTIMO TEMA CON CALLEJERO FINO

La Joaqui, como casi todo el género urbano, estaba en un gran momento de su carrera. Tenía previsto shows en varios puntos y tan solo hace algunos días pasó por la provincia de Mendoza.

El 24 de mayo acompañó a Callejero Fino en “Lati2″, el último lanzamiento del cantante de cumbia rkt. La canción, que está en Youtube, ya tiene más de 2 millones de vista y sería el último trabajo de La Joaqui.

