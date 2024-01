La Joaqui cambió radicalmente su look y los elogios sobraron

La Joaqui, reconocida por su audacia en la música y la moda, dejó a sus seguidores sin palabras al revelar un nuevo y vibrante cambio de imagen.

La artista, quien se mantiene activa en las redes sociales, compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando su pelo teñido de rubio platinado, un giro audaz que generó asombro y elogios entre sus 4 millones y medio de seguidores.

La Joaqui cautivó en lencería y botas metalizadas

En el breve clip, La Joaqui exhibió su nuevo estilo con el pelo suelto, lacio y un flequillo recto desmechado mientras se encontraba dentro de un auto.

Este cambio radical marca un impactante contraste con su tono de cabello original y demuestra la versatilidad y autenticidad que la caracterizan.

El nuevo look platinado de La Joaqui.

Acompañando la revelación de su nuevo look, La Joaqui compartió en su historia de Instagram un fragmento de su canción “Dios me perdone”, destacando versos como: “Voy a darte escabiando bajo las estrellas. Aunque te vayas, la vida es bella (...) Yo soy una santa, aunque a veces me haga la mala. Ya nadie me llena, dejaste alta la vara”.

Las fotos en bikini de La Joaqui con el pelo platinado

Este cambio de imagen llega después de unas vacaciones soñadas en el Caribe, donde la cantante disfrutó de un merecido descanso con su familia.

Durante su estadía en la playa, compartió fotos en bikini que generaron elogios y admiración en las redes sociales.

La Joaqui, reconocida por su autenticidad y originalidad a lo largo de su carrera, continúa desafiando las convenciones y explorando diferentes facetas artísticas y de estilo.

Su impacto en la escena musical y su presencia destacada en las redes sociales la consolidan como una figura influyente y referente en la industria del entretenimiento.

La Joaqui volvió a paralizar TikTok con un baile ultra sexy en microbikini xxs

Con su nuevo look rubio platinado, La Joaqui reafirma su disposición para sorprender a su audiencia, manteniendo viva su creatividad y estilo vanguardista. Su capacidad para reinventarse y su valentía la posicionan como una artista admirada y lista para seguir cautivando con su música y su presencia única.