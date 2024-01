La insólita razón por la que Carla De Stefano no abandona Gran Hermano y pide el voto del público

Carla De Stefano quiere abandonar la casa de Gran Hermano porque ya no disfruta del juego y extraña a sus hijos y a su pareja. Las horas previas a la gala de nominación manifestó su deseo de estar en placa y de ser eliminada por el público el próximo domingo y llamó la atención que no abandone el juego por decisión propia.

La participante tiene 46 años, es abogada pero no ejerce su profesión. Ingresó al juego porque tiene una historia de vida muy fuerte ya que fue abandonada por su ex y se fundió económicamente en la pandemia, a lo que se suma un cáncer de mama que logró vencer.

Chula, como el nombre de su local, demostró ser una mujer fuerte y resiliente porque sacó a su familia adelante, venció la enfermedad, hizo crecer su negocio, pero sobre todo formó una familia con Hugo, el amor de su vida, y sus cuatro hijos.

Precisamente ellos serían la razón por la que Carla quiere dar un paso al costado, porque se siente apagada y ya no tiene deseo de estar encerrada con personas desconocidas, pese a que su grupo se convirtió en el más fuerte en las últimas semanas.

Carla "Chula" de Gran Hermano 2024

En una charla con Florencia, Chula se sinceró con su compañera y le expresó que no se veía por mucho tiempo más en el programa. La emprendedora aseguró que ya vivió la experiencia de estar en el reality más visto del país y más importante en el mundo, en cuanto a formato, pero que siente que debe volver con su familia.

“No, no, en serio. ¡Ya está! Ya estoy mentalizada con eso. Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir. Hoy me gustaría que me voten todos y hoy voy a pedir afuera que me voten, si estoy en placa voy a pedir esto. La estoy pasando mal”, insistió Carla.

Carla no abandona Gran Hermano por una supuesta multa

La razón por la que Carla quiere quedar eliminada por el voto del público es porque trascendió que debería pagar una multa elevada por dejar el programa por decisión propia y no por decisión de la gente o de Gran Hermano, en el caso de una expulsión.

La cuenta Mundo Famosos de Instagram publicó que fue Camila quien contó sobre esta multa de gran valor que los participantes deberían pagar en caso de dejar el programa. Esta sería la razón por la que ella no se va y esperará a saber qué ocurre el próximo domingo.

Carla De Stefano se quiere ir de la casa de Gran Hermano. Captura de pantalla.

En la gala de este miércoles, Santiago del Moro le habló directamente a Carla y le pidió que lo piense bien, que deje que el público decida, ya que la quiere ver salir de la casa “por la puerta grande”.