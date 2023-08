La increíble coincidencia entre Magui Aicega y Mica Viciconte que tomaron como “una señal”

Mica Viciconte nuevamente es tendencia en las redes sociales, luego de compartir una foto con Magui Aicega, en donde mostró que ambas tienen un mismo diseño de tatuaje. En la misma imagen, la panelista consideró esto como “una señal”.

La modelo suele compartir diariamente todas las actividades que realiza durante el día. En una presentación en el famoso programa Pasapalabra, emitido en Telefe, Viciconte fue una de las invitadas y compartió espacio con la ex jugadora de hockey femenino.

Historia compartida por Mica Viciconte

Durante la emisión del programa, ocurrió un momento curioso e inesperado. Resulta ser que ambas celebridades comparten exactamente el mismo tatuaje. Este consiste en cinco pájaros volando que se ubican en el antebrazo de ambas personas.

Para la actual pareja de Fabián Cubero, el diseño tiene un emotivo significado. Ella se lo realizó en conjunto con su hermana, Lara y su madre, Marcela, desde su ciudad natal, Mar del Plata. Según explicó, este es considerado un símbolo de unión entre las tres.

Por otro lado, la ex capitana de Las Leonas, contó que el dibujo no tiene un significado especial. “En mi caso, no fue con nadie de mi familia, sino que me gustó el diseño y me lo hice”, fueron algunas de las palabras que emitió.

Mica Viciconte mostró donde baña a su hijo Luca Cubero y explotaron las críticas

Hace poco días, Mica Viciconte se volvió viral, ya que sorprendió a sus seguidores al compartir una inusual foto bañando a su hijo, Luca Cubero, en la bacha de la cocina. La serie de imágenes mostraba al pequeño sumergido en la pileta de la cocina, disfrutando de un baño divertido en compañía de su amiguita.

Con el correr de los minutos, las historias publicadas en su red social Instagram recibió muchas críticas por parte de sus followers, ya que, pese a que la intención de la modelo era compartir un momento íntimo con su hijo, la situación desconcertó a muchos que no estaban acostumbrados a ver a un bebé siendo bañado en un lugar como la cocina.

La panelista bañó a su hijo en un particular lugar.

Pese a recibir muchos comentarios de parte de todas las personas que la siguen, Viciconte optó por no responder públicamente y reservarse sus declaraciones. También, su actual pareja, Fabián Cubero, tomó la misma decisión.

