La historia de superación del nuevo ganador de Los 8 Escalones: conoció a su novia tras un ACV

Los 8 Escalones nunca dejan de sorprender con la historia de sus concursantes, que más de una vez, ponen sentimental a la audiencia. El pasado martes, ocurrió con Antonio.

“Tony, que practica natación en un centro de jubilados, también hace gimnasia. Vive en Florida, junto a su novia, Cecilia. La conoció por una aplicación, ¿Badoo, Happen, Tinder?”, preguntó Guido Kaczka cuando presentó a Antonio, antes de que la competencia arrancará.

“Badoo”, respondió el participante. “Ah, Badoo, ¿es buena esa?”, indagó con curiosidad el ex de Florencia Bertotti. “Fue una situación muy risueña. Yo hacía cuatro meses había tenido mi primer ACV, y estaba paralítico en la cama. Y entré en Badoo a hacerme el galán, pero de algo que no podía conquistar. Y me dio bolilla…”, dijo quien se terminó consagrando como el ganador.

“Pero vos estabas recuperándote, unas ganas bárbaras”, agregó Kazcka mientras escuchaba la historia del participante. “Sí, pero cuando no podes no podes”, bromeó Antonio que continuó relatando cómo conoció a su pareja.

“La historia es que en un momento dado me dice ‘así que vivís en San Fernando, mi hijo trabaja en San Fernando en una velería”. El mío también trabaja en una velería, trabaja en North. Resulta que eran amigos”, recordó Tony sobre el inicio de la relación.

“Y me dice ‘bueno, acepto el café’. Y salí, parecía Robocop. Me aceptó como era, me cuidó, me curó”, continuó. “Qué maravilla, qué amor”, destacó Carmen Barbieri. “En las buenas y en las malas el amor, siempre, claro”, sumó Pampita.

“Cuando ella vea el programa, quiero que sepa que es un tributo para ella”, destacó. “Pero es divertida, porque superada esa situación el mundo se vuelve color divertido”, concluyó el ganador que confirmó que seguirá participando en busca de aumentar el pozo de los 3 millones que ha ganado hasta el momento.

