La historia de Brenda Lee: la mujer que logró el primer puesto de los hits navideños frente a Mariah Carey

Tras el éxito de Mariah Carey con su hit célebre All I Want For Christmas Is You ubicado en lo más alto del Billboard Hot 100, Brenda Lee sorprendió alcanzando el número uno con la canción Rockin´around the Christmas Tree.

Brenda Lee grabó con 13 años en 1958 dicho single que al fin alcanzó el número uno. El videoclip que recientemente estrenó en YouTube para conmemorar el 65 aniversario del tema y su entrañable presencia en TikTok, al parecer, han dado sus frutos. Escasos días antes de cumplir 79, ya es la artista de mayor edad en conseguir tal logro.

Compuesta por Johnny Marks, un judío que a pesar de no festejar la Navidad se especializó en este subgénero (suyas son Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, popularizada por Gene Autry, o Run Rudolph Run, por Chuck Berry), y producida por Owen Bradley, en realidad Rockin’ around the Christmas pasó del todo inadvertida cuando se publicó el 24 de noviembre de 1958.

Tras décadas siendo ignorada por gran parte del público, Hollywood la resucitó de forma inesperada, incluyéndola en Solo en casa, la segunda cinta más taquillera de 1990.

Alguien me llamó y me dijo: ‘¿Has visto la película Solo en casa? Deberías, porque tienen a Rockin’ destacada en ella’. Fue en ese momento cuando realmente despegó entre la audiencia más joven. Sabía que era algo especial, pero nunca se sabe qué se convertirá en un éxito; si lo supiéramos, todos tendríamos éxitos todos los días. Ha sido un regalo maravilloso”, contó a Billboard en 2019.

Lee consiguió ganarse las simpatías de las adolescentes en una época en la que las estrellas masculinas dominaban el mercado. Hace un par de años compartió su teoría al respecto en Women of Rock Oral History Project: “No era una reina de la belleza ni nada que se le pareciera. A las chicas les gustó eso porque finalmente había alguien con quien podían identificarse y pensar: ‘Ella es como yo’. Nunca fui una amenaza para ellas o sus novios. Por eso mismo, me tomaron bajo su protección”.

Por otro lado, hace unos días comentó en The New York Times, que no tiene intención de actuar en vivo porque “creo que ahora estoy ganando más que cuando estaba cantando”. Con un extenso repertorio que abarca géneros como el rock, el pop y el country, la Dolly Parton y Taylor Swift de su generación ya no tiene nada que demostrar a estas alturas.

