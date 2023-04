La hija de Valeria Mazza cumplió 15 años: así fue la lujosa fiesta y la exótica torta que fascinó a los invitados

El sábado a la noche, la mansión de la familia Gravier-Mazza se visitió de fiesta para celebrar los 15 años de Taína, la única hija mujer del matrimonio entre Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Los invitados eran del círculo íntimo de la familia, sin mucha pompa y pocas celebridades.

Taína Gravier junto a su familia en una noche soñada

La fiesta se realizó en los jardines de la mansión de la familia Gravier en donde se montó, primero un living con sillones y luego una modernísima pista de baile. Lo que más llamó la atención de los presentes fue la elección de Taína para su torta de cumpleaños. Lejos de los lujos y de un diseño exclusivo y carísimo, la menor de la familia eligió una chocotorta gigante.

La exótica torta que eligió Taína para su cumpleaños

Taína Gravier celebró sus 15 en la mansión de su familia.

La cumpleañera explicó que quiso tener una torta casera y sencilla, que fuera acorde a su personalidad. La chocotorta tenía varias capas de galletitas humedecidas en leche chocolatada y dulce de leche, formando una torta rectangular de gran tamaño. La torta estaba decorada con más dulce de leche por encima y unas velas doradas con el número 15.

EL VESTIDO DISEÑADO POR BENITO FERNÁNDEZ

Taína lució un vestido de alta costura diseñado por Benito Fernández. El modelo era de color rosa pastel, con un escote halter y una falda con volados. Taíana lo combinó con unos borcegos negros, para darle un toque más informal y cómodo a su look.

“El estilo es muy mío, algo que me representa. No algo rebuscado ni ponerme algo que no soy yo y así quedó”, comentó la joven a una revista porteña.

Los hermanos de la joven, Balthazar, Tiziano y Benicio, también se vistieron de gala para acompañar a su hermana en su noche soñada.

EL SEGUNDO LOOK DE TAÍNA PARA BAILAR HASTA EL AMANECER

En su noche, Taína lució un segundo outfit para darle paso al baile: un top y pantalón tiro bajo bordados en cristales diseñados por Cynthia Kern.

Para complementar su look, la menor de los Gravier-Mazza optó por una botas texanas y un gorrito piluso.