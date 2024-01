La furia de Los Tekis por lo que les pasó en Jesús María: “No sé si volvemos”

El famoso grupo de folklore Los Tekis tuvo una mala noche en la 58° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, debido a la hora tardía para subir el escenario. Y así lo supo expresar sin prurito contra la comisión organizadora.

Qué pasó con Los Tekis en el festival de Jesús María 2024

“Un poco contrariados por el horario, vamos a tocar tardísimo después de las 3 de la mañana. Un poco tristes... Las familias nos dicen que es tarde y los chicos se les duermen”, dijo en Cadena 3 Juan Pestoni, integrante de la banda jujeña.

“Hace 12 años somos los artistas principales de los lunes. Nos sorprendió que nos pusieran a las 3 de la mañana. La comisión no lo supo ver. No nos vamos contentos. Estamos muy enojados con la comisión. No sé si volveremos el año que viene”, aseguró el músico, notablemente disconforme con lo sucedido.

“Es fuerte”, expresó sorprendido el periodista de Cadena 3.

Los Tekis le hicieron frente a la lluvia con su habitual carisma y su larga lista de hits propios y ajenos. (La Voz).

“Es una falta de respeto al grupo. Le pusimos el hombre a los lunes cuando dejó de venir Guaraní y venían mil personas. Tenemos respeto a la gente, energía y ganas”, sumó Juanjo, repasando el historial de presentaciones de Los Tekis en el festival.

Entonces, el músico recalcó que igualmente mantienen su compromiso con los fanáticos, teniendo en cuenta que muchos viajan para verlos en vivo en el anfiteatro de Jesús María.

“Nos interesamos por la gente que viene de Córdoba, de los pueblos vecinos, a vernos. Por eso planteamos un gran show por la gente. Nos molesta la falta de respeto a la gente. Hoy hablamos a la tarde con la comisión y se lo dijimos de frente. Y la próxima les decimos si queremos venir o no. El que avisa no traiciona, dicen las buenas leyendas”, aportó Juanjo en la entrevista radial.

Qué pasó con Los Tekis y Gerardo Morales

Al margen de su show en Jesús María, Los Tekis fue tendencia días atrás por un rumor viralizado en las redes sociales que aseguraba que Mauro Coletti, miembro del grupo jujeño, habría tenido una relación con Tulia Snopek, esposa del exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La propia banda sacó un comunicado y desmintió la versión, expresando solidaridad con la familia Morales.

“Queremos expresar nuestra sincera solidaridad para con el exgobernador Gerardo Morales, su señora esposa Tulia Snopek y su pequeña hija, quienes fueron objeto de sistemáticas injurias divulgadas en redes sociales por personas que, al amparo del anonimato y la mala intención, intentaron ultrajar a toda una familia”, manifestaron Los Tekis.

“Asimismo, repudiamos enérgicamente esas calumnias que, detrás de este brutal agravio, atacaron arteramente la integridad e inocencia de una menor”, indicaron en el comunicado oficial.

Comunicado oficial de Los Tekis por el falso rumor con la esposa de Gerardo Morales (IG)

Show de Los Tekis en Jesús María 2024

