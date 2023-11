La foto de Tini Stoessel que hizo estallar de furia a sus fans

Tini Stoessel no solo es de las artistas más talentosas y convocantes de Argentina, sino también de las mujeres más lindas del país. Si bien la cantante lleva algunos meses con un perfil muy bajo tras su separación de Rodrigo de Paul, sorprendió al mostrarse con un nuevo look.

Días atrás, Tini subió un video desde su auto y llamó la atención de sus fans y seguidores que tenía el cabello rubio, un look por el que hasta el momento no había apostado.

En ese video llevaba un gorro de lana negro, por el que poco se pudo ver su nuevo color y corte. Sin embargo, en las últimas horas, subió contenido a sus redes, una foto en la que se volvió a mostrar rubia, pero esta vez con el cabello atado.

Tini Stoessel y su nuevo look.

Todo parece indicar que mostrará el look por completo en el que será su próximo lanzamiento, mientras sus fans tendrán que esperar hasta que llegue ese momento.

En las nuevas fotos que posteó en su feed se la vio sentada en un bar, con el cabello recogido, un vestido negro de mangas largas y una campera de cuero marrón, lo que indica que está nuevamente en Europa.

Tini Stoessel y su nuevo look.

Rápidamente el posteo cosechó miles y miles de “likes”, pero sobre todo mensajes de sus fans que no podían creer que “todo lo que se hace le queda bien”. Ese fue el comentario que más se repitió.

“Ya no da decir nada. Te amo”, “todo le iba a quedar bien????”, “Impactante”, “Queremos ver ya esa cabellera”, “Si es que todo te queda bien hija”, “cualquier tono te queda”, “No podes más de diosa”, fueron algunos de los mensajes.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de look casi al mismo tiempo: idénticos

Días atrás, Tini compartió un video corto que musicalizó con la canción en la que colaboró junto a Emilia Mernes: La Original. El punto de atención fue su cabello, que lucía muy diferente, en un color rubio casi manteca.

Sin lugar a dudas se trata de una nueva tendencia que la ex Violetta implantará en la moda argentina. No importa qué use, ella siempre pone algo a la moda y sus seguidores se encargan de usarlo en el día a día. Tops, pantalones wide leg, el color rosa, los piercing, y varias cosas más fueron implantadas por ella y seguramente esto no será la excepción.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

Recientemente, Rodrigo de Paul también compartió una fotografía en las redes sociales y coincidió en algo con su exnovia. “3 más y seguimos”, escribió el jugador en la descripción del posteo. Seguido compartió una foto de cuando entró a la cancha y mostró su gran cambio con el cabello rubio.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

Más allá de esto, en la casilla de comentarios dos llamaron la atención. En el reel de Tini comentó Emilia y puso “Kiii, ¿y esa rubia?”. Por otro lado, Duki comentó en la foto de De Paul y expresó: “Na bueno el polaco, qué facha. Me conocistee así”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

Seguí leyendo