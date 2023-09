“La expedición” de Pasado Verde promete un reencuentro inolvidable con su público en el Bustelo

La banda mendocina Pasado Verde toca esta noche en el Audiorio Bustelo, luego de una postergada presentación de su quinto disco “La expedición”, y con temas anteriores reversionados. Además, por primera vez van a estar tocando en formato Big Band, con músicos invitados que interpretarán canciones viejas y nuevas con instrumentos de viento y cuerdas. La cita es esta noche a partir de las 20 y las entradas se pueden adquirir por entradaweb.com.ar

El quinto álbum de la banda, “La Expedición”, es una búsqueda de nuevos sonidos a través de composiciones, instrumentos y arreglos poco explorados anteriormente. Pero además la banda va a dar un gran show con temas anteriores. “La idea del show del viernes es un formato Big Band porque vamos a tener una banda en vivo tocando violines y cellos. También hay una sesión grande de vientos y hay pequeñas reversiones de temas que ya tienen muchos años” explica Exequiel Stocco, cantante de Pasado Verde. Estas reversiones se originaron en la inquietud de los chicos “Nosotros nos estábamos aburriendo de tocarlos siempre de la misma manera así decidimos hacer temas viejos con nuevos arreglos de vientos”, detalla y adelanta “Los que nos conocen se van a sorprender con algunas versiones”.

El nuevo disco fue grabado en Estudios Fader, y contó con la producción realizada por Lucca Beguerie Petrich (Usted Señalemelo) y Joaquín Guevara ( multi-instrumentista, arreglador y actual bajista de Usted Señalemelo).

Pasado Verde, futuro Claro

La presentación de este trabajo -que iba a dar inicio a la gira nacional- se vio postergada por una decisión del grupo debido a la contingencia sufrida por uno de ellos: “En un principio iba a ser en marzo, pero uno de los chicos, Fabricio (Potenzone), tuvo una lesión en un dedo y no podía tocar. Entonces ponderamos la amistad y el grupo, más que la cuestión laboral”, cuenta Exequiel. “Hubo una decisión unánime de que si no estábamos todos no íbamos a hacer la presentación”.

Por este motivo, la banda aún no había presentado oficialmente en Mendoza temas de su último disco que sí estuvo tocando en otros lugares del país. “La presentación de esta noche no es un inicio de gira sino que nos quedó a la mitad, lo cual está buenísimo porque los temas ya los hemos podido tocar en San Luis, San Juan y Córdoba. Nos tranquiliza tener un show tan grande acá donde más nos quieren y nos van a ver, y poder tener los temas ensayados y tocados, sin la presión de tocar por primera vez un disco nuevo”, explica y continúa “Eso nos deja muy tranquilos y cuando uno disfruta arriba del escenario la gente también lo disfruta”.

El evento comienza a las 20 con la apertura de la banda chilena “Niños del Cerro”. Luego, cerca de las 21 habrá un intermedio a cargo de los DJs de la fiesta New Rock y culminará con la presentación de Pasado Verde a pleno. Toda una propuesta musical que permitirá, además de escuchar su último trabajo, conocer a los músicos que estarán tocando previamente.

Temas imperdibles

Una de las sorpresas de la noche será la presentación, por primera vez, de un cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Se trata del tema Motor Psico, que la banda eligió para, de alguna manera, rendir homenaje a una de las grandes agrupaciones del rock nacional.

“Siempre escucho algo de los Redondos y la guitarra de ese tema se me había pegado. Por otro lado, el último disco de Pasado Verde tenía algunos arreglos más Funk. Y nuestras letras siempre están un poco escritas desde el lado del dolor, la congoja. Así que unimos algunas cosas de los Redondos y pensamos que podíamos hacer un cover de ellos”, explica el cantante. En relación al tema original, añade “Este tema es oscuro y denso pero también tiene algo del funk y algo rítmico medio raro que es lo que logran ellos. Por otro lado necesitábamos un equilibrio porque no la podés tocar igual, pero a la vez es una gran banda del rock nacional y no le podemos faltar el respeto. Así que empezamos a ver qué arreglos se pueden hacer”. El tema ya está subido a Youtube con un video que incluye a los músicos de vientos. “Fue un desafío y estuvo buenísimo que tenga la impronta de Pasado Verde pero que mantenga el respeto a la banda y al tema original”, sostiene Stocco.

El disco también tiene dos temas maravillosamente distintos a lo que la banda venía haciendo. Uno de ellos es “Post Huracán”, que cuenta con la voz de Paz Carrara, cantautora cordobesa. El otro es “Himalaya”.

.Pasado Verde.

“En este disco hicimos un montón de cosas que antes no habíamos hecho y nos dimos cuenta que no teníamos ninguna voz femenina invitada”, detalla Stocco. “Nuestras letras están muy relacionadas con el amor y dan para hacer un dúo, que le da otra textura e impronta a los temas. Salió el nombre de Paz y estuvo buenísimo”. Exequiel agrega además que invitar a la cantante abrió posibilidades impensadas luego de la grabación del tema.

En cuanto a Himalaya, el músico explicó que fue el último tema agregado, casi por casualidad: “Estaba la maqueta hecha pero la teníamos olvidada. Cuando íbamos a cerrar conceptualmente el disco faltaba un tema raro que tuviera una impronta distinta al resto. Fue un rescate de Lucca (Beguerie Petrich) y tiene un ritmo que evoca un poco al folklore, un sintetizador muy particular que es el que lleva la melodía de la canción, que está un poco por afuera de la estructura normal y a nosotros nos encanta tocarlo, así que se ha transformado en uno de los favoritos.” concluye el vocalista.

Discos anteriores

● “Para crecer y olvidar” (2007)

● “Fuimos y Seremos” (2012)

● “Fuego y Flora” (2016)

● “Declaración de Principios” (2020)

Conformación de la banda

Exequiel Stocco (guitarra, sintetizadores y voz)

Fabricio Potenzone (guitarra)

Franco Santillán (bajo y coros)

Joaquín Ferreira Nazar (guitarra, samples y coros)

Leonardo Lemoli (batería)

Ficha

Recital: Presentación del disco “La Expedición”

Lugar: Auditorio Ángel BUstelo

Día: 15 de septiembre

Hora: 20

Entradas: entradaweb.com.ar