La emotiva historia de la ganadora de “Los 8 Escalones” que dejó a Evangelina Anderson en lágrimas

En una emotiva edición de Los 8 Escalones, Evangelina Anderson no pudo contener la emoción al conocer la conmovedora historia de Victoria, la participante que resultó ganadora de los tres millones de pesos en el programa conducido por Guido Kaczka.

La historia de Victoria, una trabajadora de una fábrica de sorbetes de 34 años, desató una ola de sentimientos.

Ante la pregunta de Kaczka sobre el , Victoria reveló: “Se me quemó la tele con la tormenta, aparte quiero pagar unos préstamos y, si puedo, llevar a mi hija a conocer la nieve, que es su sueño”.

La periodista Marina Calabró, parte del jurado, expresó su solidaridad al señalar que Victoria estaba atravesando un año particularmente difícil.

Guido Kaczka se emocionó con los nuevos cambios de Los 8 escalones (Captura de pantalla)

La participante, visiblemente emocionada, compartió los desafíos que había enfrentado: “Me pasaron varias cosas. Me robaron, me saqué un celular a pagar en un montón de cuotas, lo sigo pagando, pero al mes me lo robaron. Me pasaron un par de cosas, la salud de mi mamá, que a veces está bien, a veces no, porque ella es diabética, varias cosas”.

Victoria ganó “Los 8 Escalones”

Las lágrimas de Victoria, de sus familiares y de Evangelina Anderson conmovieron a todos los presentes. Guido Kaczka celebró el logro de Victoria exclamando: “¡Victoria, tres millones de pesos! ¡Victoria, tres millones de pesos! Ay, ay, ay, la familia”. La participante, agradecida y emocionada, prometió volver al programa en busca de nuevos desafíos.

Guido Kaczka y sus misterioras declaraciones en "Los 8 escalones” (Foto: Web)

La historia de Victoria en Los 8 Escalones no solo resalta la emoción y las dificultades superadas, sino también la capacidad del programa para conectar con la audiencia y brindar momentos auténticos y conmovedores.

Por su parte, su hija, se puede ver como al final del anuncio de la ganadora del programa, saluda uno por uno, con un abrazo a los jurados del programa.