La emocionó de Maju Lozano al hablar de su renuncia a “Todas las tardes”

Ángel de Brito contó en el programa del lunes de “LAM” (AméricaTV) que Maju Lozano renunció a “Todas las tardes” (Canal 9). Después de siete temporadas al frente del ciclo, la conductora decidió dar un paso al costado porque “está incómoda con el cambio de estilo del programa”, dijo el periodista sobre la principal razón.

Al comienzo del programa de este martes, Maju habló de su renuncia y se sinceró acerca de por qué tomó la decisión de dejar el ciclo después de siete temporadas. “El viernes será nuestro último programa”, dijo tras hacerce pública la noticia.

“Como es de público conocimiento, se habrán enterado que el viernes va a ser mi último programa. Muy feliz, o sea, triste por un lado porque uno deja un equipo de trabajo, un programa de siete temporadas, un canal hermoso, a quien le estoy inmensamente agradecida”, contó Maju.

Luego, dejó en claro que no había nada raro detrás de su decisión. “Todas las autoridades han sido siempre conmigo muy generosos, me han bancado en todas y solo palabras de agradecimiento y con felicidad, cuando uno toma una decisión que ya se viene amasando hace muchísimo tiempo”.

“Desde el año pasado veníamos hablando que a lo mejor este año era una manera de terminar un ciclo, es un programa que no me ha dado más que satisfacciones”, agregó.

Maju Lozano contó qué hará tras dejar “Todas las tardes”

La conductora habló de los proyectos que tiene programados, una vez que deje el programa. “Tengo un viaje programado de un tiempito largo, así que a descansar un poco, a estar un poco con mi familia, con mi hijo que también lo necesita, hacer cosas nuevas”.

Maju Lozano en "Todas las tarde". (Foto: Captura de pantalla)

Para despejar cualquier duda sobre los motivos que la llevaron a tomar esta determinación expresó: “Solo agradecimiento y felicidad, no hay nada raro, me encantaría armar un quilombo, pero en este caso no lo tengo”.

“El viernes será nuestro último programa, vendremos desnudos como es nuestra costumbre... es el sueño de mi vida hacer el programa desnuda”, cerró, con humor, Lozano.

