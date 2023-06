La China Suárez reveló que hizo con el auto que le regalo Rusherking para su cumpleaños

La China Suárez, realizó una transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores. En el video, se encontraba junto a Malena Sánchez, su compañera de elenco en “ATAV 2″, y todo iba bien hasta que le preguntaron sobre el auto que le regaló Rusherking.

Cabe aclarar que el pasado 9 de marzo Rusherking le regaló un auto descapotable a la China por su cumpleaños y un mes después, tras su separación, la actriz tomó una decisión con el coche.

La China Suárez confesó que hizo con el auto que le regalo Rusherking.

A pesar de que ambos declararon que la ruptura fue un acuerdo mutuo, la actriz tiró varias indirectas para el rapero en las semanas posteriores al suceso y él también se molestó cuando le nombraron a su ex mientras se encontraba en un restaurante.

En medio de una charla con su colega y sus seguidores, la ex Casi Ángeles se puso seria y lanzó: “No, nadie me pidió el auto devuelta chicos” en respuesta a la pregunta de un usuario de Instagram, que Malena respondió con humor “yo se lo pedí, pero no me lo dio”. Y la China agregó: “Lo devolví a su remitente”.

Mientras las actrices tomaban frente y comentaban diversos tópicos, la actriz que interpreta a “Francesca” en “ATAV 2″ tildó a un vínculo de “tóxico” y, muy picante, la China expresó: “Yo suelo tener vínculos”, y en seguida se corrigió: “Ya no”, en referencia a que se encuentra soltera desde romper con el ex de María Becerra.

No obstante, la China declaró más de una vez que es de “procesos rápidos” y dio a entender que ya superó la ruptura con el artista santiagueño. Actualmente, la actriz se encuentra muy enfocada en su carrera y, a pesar de los rumores que la vinculan con diferentes personas de la farándula, está disfrutando de su soltería.

