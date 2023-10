“La Calma”: El film mendocino que ganó premios internacionales se presenta esta noche en UNCuyo

“La Calma” es un film mendocino que de calma tiene poco, y de interesante tiene todo. Se trata de la ópera prima del director Mariano Cócolo filmado íntegramente en nuestra provincia y que tuvo un interesantísimo recorrido por prestigiosos festivales internacionales, obteniendo premios, distinciones y nominaciones y cuya realización contó con la colaboración de destacados profesionales en materia audiovisual. El film se presenta hoy a las 21 en el cine de la UNCuyo.

La historia narra la realidad de muchas personas que viven en zonas rurales, alejadas de todo, en situaciones de extrema precariedad que los empuja -sobre todo a los jóvenes- a buscar futuro en las ciudades. Nancy, (interpretada por Tania Casciani) es una estudiante de abogacía que se ve obligada a volver a su pueblo natal a cuidar a su padre víctima de un accidente cerebrovascular. “La Calma” nos introduce así a la vida de esta joven que, bajo la tranquilidad y el silencio del campo, vive situaciones de silenciosa pero extrema tensión al enfrentar la realidad de su familia, la presión de los dueños del campo que la emplazan a cumplir con los compromisos contraídos por su padre y la obligación de decidir su futuro y el de las tierras en las que vive.

Escenas de la película que estrena hoy en Cine Universidad

El guión, producción ejecutiva y dirección estuvieron a cargo de Cócolo, que contó con la producción de Dámaris Rendón, la dirección de fotografía y cámara a cargo de Tebbe Schöningh, edición de Lucía Torres, dirección de arte de Marina Raggio, diseño de sonido de Lucas Kalik y las actuaciones de Tania Casciani y Miguel Ángel Borra.

Acerca de Mariano Cócolo

El director del film estudió en la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, donde se especializó como director de fotografía. Su primer cortometraje documental “Luz” recibe premios del jurado, de la prensa y del público. En 2015 “Al Silencio” obtiene el premio a mejor director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y estrenado en el festival internacional de Busan en Corea. En 2017 ganó el concurso de cortometrajes regionales del INCAA con su proyecto “Alfredo” También se desarrolla como Director de Fotografía de largometrajes, series de televisión y publicidad. Su cortometraje “Un Cráneo”, producción de proyección internacional, compite en la Selección oficial de la 36 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Actualmente desarrolla “Las Tumanas” Preseleccionado en La residence del festival de Cannes y “La Calma” su ópera prima de ficción que se estrenó en 2022 en el Festival internacional de cine de Toulouse en Francia, ganando el premio de La Crítica Francesa.

Escenas de la película que estrena hoy en Cine Universidad

¿Cómo surge la idea de filmar esta historia?

La idea, en sí misma, surge de un trabajo que hice en la comunidad Huarpe en el puesto de Don Victorio y Doña Petrona, donde filmamos la película. Allí hicimos un trabajo previo, para Vendimia. Yo trabajé como director de fotografía y les prometí llevarles unos retratos. Cuando volví, me di cuenta que no los habían invitado a la Vendimia, nunca les mostraron nada de lo que se había hecho. Además nos habíamos hecho amigos y charlamos mucho de sus problemas. Yo no soy un militante activo de la problemática campesina, pero siempre he estado muy cerca desde muy joven, y siempre me conmovió la lucha campesina y las comunidades originarias. Entonces creo que me atravesó entender que tenemos una realidad muy similar a muy pocos kilómetros de la Ciudad, con una comunidad originaria, que resiste hace mil años.

¿Cómo lograste el financiamiento para llevarla a cabo?

Tenía la necesidad de hacer una película, porque justamente en el 2018 cuando la filmé, yo estaba esperando hacía ya un año y medio un subsidio del INCAA que no llegaba porque el dinero se desactualizaba y había que pedir actualización. Así que me decidí por el camino independiente, de hacerlo con mis propios recursos con la suma de voluntades y mucho amor de la gente que trabajó en la película, y otros que sumaron fuerzas por afuera como las productoras Años luz, Buda, Tres foquitos, la ayuda de la Municipalidad de Lavalle, Turismo y Cultura de la provincia, la Municipalidad de Godoy Cruz, algunos privados como bodegas López, fue una locura. Hasta mandamos vino a Buenos Aires por alquiler de los lentes que usamos en la cámara.

¿Todos los trabajos fueron colaboraciones?

El rodaje fue muy corto. Nosotros siempre pensamos en una película colaborativa que en términos comerciales sabíamos que no iba a tener grandes recaudaciones. Entonces todo lo que hemos ganado lo hemos invertido en la misma película. Siempre dijimos que era una invitación porque no teníamos el subsidio del INCAA como para poder llevar adelante tremenda empresa y poder pagar todo. Entonces lo que hicimos fue pagar algunos sueldos simbólicos, quizás algunas personas como el equipo artístico y al resto invitarlos a participar y que sean parte de la película.

Y se sumaron espontáneamente, de hecho yo invité a Marina Raggio, que es una gran directora de arte que ha hecho películas muy buenas. El director de fotografía es Tebbe Schöningh, que no solamente quiso venir a la película, sino que se pagó el pasaje de Berlín a Buenos Aires. Y la película está construida desde muchísimas ganas de hacerla.

Escenas de la película que estrena hoy en Cine Universidad

¿Cómo fue llegar con el film a los festivales?

Para mí fue un camino largo, pero maravilloso pues nosotros estuvimos en primer corte de Ventana Sur después fuimos al cine en construcción de Toulouse - Lima donde ganamos el premio mayor. También ganamos el premio del Sindicato de la Crítica Francesa, que es un gran premio porque siendo cine latino tenía un visto bueno afuera. Les gustó mucho y creo que se quedaron encantados, no podían creer cómo en el campo -comparándolo con el campo francés- todavía existía en este tipo de realidades, entonces creo que los atravesó por ahí.

Escenas de la película que estrena hoy en Cine Universidad

Recorrido por festivales con premios y nominaciones

-Cinelatino Toulouse, donde obtuvo el Premio SFCC de la Crítica Francesa de Cine y mención de los trabajadores ferroviarios, en Francia

- Festival de cine latinoamericano de Rosario – Premio “Signis”; Argentina

- FAN Festival Audiovisual Neuquén- MARFICI; Argentina

- Festival Luz del Desierto – “Mejor Fotografía”; Argentina

- FAB Festival Audiovisual Bariloche - “Mejor película”. Premio ADE a Mejor dirección de arte, premio SAGAI mejor actuación; Argentina

- Festival Internacional de Cine de las alturas; “Mejor actuación”; Argentina

- Festival Nacional de Cine General Pico, Argentina.

- FestiFreak Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, Argentina

- Festival Internacional “Cine en las montañas”, obtuvo el Premio de distribución en Colombia; Colombia.

- Torino Underground Cinefest, “Mejor Actriz”; Italia

- FICAH Festival internacional de cine de América, en México.

- Festival Internacional de Puerto Montt, “Mejor película”

- Festival internacional de cine Santiago del Estero “Mejor película”.

Mercados y laboratorios

-Primer Corte Ventana Sur

-Cine en construcción Toulouse - Lima “Ganadora primer premio”

-Marché du filme - Festival de Cannes