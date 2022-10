L-Gante el pibe que pasó de construirse solo a ser el último romántico

Este sábado, L-Gante se presenta, una vez más, en Mendoza. El líder de la cumbia 420 se va a presentar en El Santo Disco y la gran pregunta es, por estos días: ¿vendrá con Wanda Nara?

Un pibe que se construyó solo

L-Gante venía sonando desde hace un tiempo, a paso firme y decidido. Pero la popularidad llegó, sorpresivamente, de la mano de la vicepresidenta Cristina Fernández.

En un acto político, ella se refirió a él como “Elegant”, el pibe rapero que hizo música con una netbook del programa Conectar Igualdad y “un micrófono de mil pesos”. La mandataria intentaba elogiar los beneficios del programa por el cual miles de chicos en Argentina tenían acceso a nuevas tecnologías.

El gesto de Cristina habría quedado solo en una anécdota maravillosa de superación, salvo por un detalle: L-Gante no es un pibe que se quede callado.

A los pocos días salió a contestar los dichos de la vicepresidenta, porque la compu no se la habían dado en la escuela. No queda muy claro si la cambió por un celular o cómo fue, pero no fue en la escuela.

Lo de la superación sí, eso definitivamente sí es verdad. Desde que se prendió el primer reflector sobre su cara, el músico no paró.

Su partida de nacimiento dice que se llama Elián Valenzuela. Muchas veces contó que su mamá eligió su nombre por un nene cubano, protagonista de una historia de terror, siendo el único sobreviviente de una de las tantas balsas que huían de Cuba hacia nuevos destinos. La foto de Elián escondido en un placard, mientras la policía le apunta con un arma, dio la vuelta al mundo.

Su apodo también se lo dio su mamá por una anécdota casera y cotidiana. Antes de su ropa de marca y trajes que no hablan español, el look de Elián dejaba mucho que desear, o así pensaba su mamá, que bromeaba sobre la elegancia de su hijo en ojotas y con medias.

Habló la mamá de L-Gante sobre Cristina Kirchner.

Lo cierto es que con carisma, una sonrisa bastante genuina y el amor de la gente, L-Gante traspasó las barreras sociales y pateó todo tipo de tableros. Es un pibe inmenso, que alardea coches de alta gama y joyas de oro, pero que en el fondo le sigue latiendo el barrio.

La “Mafilia” es un poco eso: meter a los suyos en su grupo. Apuesta por músicos nuevos y les da la rosca necesaria para llegar a ese Olimpo de fama y reconocimiento en donde él ostenta el trono.

El último romántico

El último año de L-Gante ha sido frenético. Su carrera se disparó a un nivel impensado. Nació su hija Jaimaca y para recibirla se armó una caravana kilométrica, mientras él iba a buscar a la nena y a su entonces pareja, Tamara Báez, en limusina. Durante ese viaje, L-Gante hizo un vivo en Instagram que llegó a ser visto por casi 50 mil personas. Una locura.

Giras, viajes por el mundo, la canción del abecedario, lanzó un vino mendocino, se separó y llegó Wanda Nara.

Canta Conmigo Ahora llegó a su final y Wanda Nara estuvo allí para acompañar a L-Gante

La empresaria entró en la vida del músico como un huracán. No se sabe quién entró en la vida de quién, precisamente, pero desde hace unas semanas no se habla de otra cosa. Como si el país tuviera cosas más graves por las que preocuparse, por Dios.

Wanda vino a la Argentina a trabajar. Fue una de las investigadoras de “¿Quién es la máscara?”, reality conducido por Natalia Oreiro donde compartió trabajo con Lizy Tagliani, Moldavsky y Karina, la princesita.

La polémica llegó al segundo día de grabar, cuando la rubia dijo chau y en medio de rumores de separación y la crisis de Mauro Icardi en el Paris Saint Germain se subió a un avión y terminó en Turquía, con el pase de su marido al Galatasaray y todos sus hijos.

La llegada de Wanda Nara y Mauro Icardi junto a su familia a Turquía.

Fue y volvió. Dejó a sus hijos instalados en Estambul y volvió a la Argentina. Desde entonces no volvió más a su casa, donde sea que estuviese. Se quedó acá y la versión de su separación con Mauro se hizo más fuerte. Aunque él, en las redes, sigue insistiendo que están juntos.

Lo cierto es que quienes estaban cada vez más juntos eran L-Gante y Wanda. Se sabía que estaban trabajando en algo, pero todo se hacía bajo un hermetismo casi ridículo el infantil. Finalmente se supo. Este jueves, el músico lanzó su último tema, “El último romántico”.

Al margen de la canción, lo más esperado fue el videoclip que está protagonizado, nada más y nada menos que por Wanda. Al mejor estilo “La dama y el vagabundo” (y la comparación la hizo primero él, ¿ok?), la canción habla de un amor bandido.

“Desde que estás sola, solo conmigo quiere”, arranca diciendo la canción. “Ella conmigo le coló por la ventana porque yo soy bien bandido, porque vos sos adictiva como la María que yo me fumé”, dice en otra parte.

El video, a 12 horas de su publicación, alcanzó, y superó el millón y medio de reproducciones. ¿Fue toda una movida de prensa orquestada por Wanda o L-Gante? Sí, ella es más “bicha” y tiene esa fama de no dar puntada sin hilo, pero él no se queda atrás.

Tras la publicación del video de su último tema, L-Gante tuvo un gesto de cariño con Wanda Nara

Como el muñequito que todos quieren, muchos “próceres” de la televisión lo invitaron a sus programas para rascar algunos puntos más de rating con sus seguidores. Él siempre estuvo a la altura. No se dejó humillar y puso los puntos, con elegancia, cuando los tuvo que poner: como cuando Mirtha le dijo que no le gustaba el nombre de su hija Jamaica.

Tiene el discurso de la calle. No tiene cassette. Es un pibe que hace música y quiere demostrar que si él pudo, todos pueden.

