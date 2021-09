L-Gante: “Me siento cómodo fuera del barrio y eso me gusta”

L-Gante es un fenómeno: cultural, social, juvenil, musical, pero sobre todo es un fenómeno. Su música hipnotiza y sus letras -para quien se detenga a escucharlas- tienen un poderoso mensaje hacia la gente de barrio, pero a la vez es un enérgico interlocutor con el resto de su público, que está creciendo de manera exponencial en todos los planos de la sociedad. Este joven es hoy un referente ineludible que rompió estructuras en muchísimo menos tiempo que sus predecesores -como Pablo Lescano o Rodrigo, por mencionar algunos-, y hay que escucharlo.

Con apenas 21 años, saltó a la fama en 2020 tras lograr millones de reproducciones en Youtube y posicionarse en los primeros puestos del Billboard Argentina Hot 100, hoy una de las medidas internacionales para considerar importante a un artista. Este reconocimiento llegó luego del lanzamiento del tema que hizo en colaboración con Papu DJ, “L-Gante RKT”.

Previo a esto, Elian Valenzuela, tal es el nombre real, había lanzado su primer sencillo a través de YouTube en 2017, pero se considera que su primer éxito fue recién en 2018 con “Uno más uno”.

El impulso que necesitaba llegó en noviembre del 2020, cuando estrenó “Pistola” junto a El Más Ladrón, producida por DT Bilardo y luego, en marzo de 2021, todo explotó cuando Bizarrap anunció su nueva Music Session a través de una publicación en su cuenta de Instagram, con “L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38”. La publicación superó el millón de visitas en menos de 24 horas y la canción alcanzó el primer puesto en Argentina Hot 100 de Billboard, dónde se mantuvo durante siete semanas consecutivas.

En abril, lanzó el remix del tema “Pistola” junto a la banda de cumbia villera Damas Gratis, con quienes también sacó “Perrito malvado” y ambos temas fueron un éxito al lograr la posición 2 y 6 respectivamente del Argentina Hot 100 de Billboard, siendo elegido como portada tanto de la revista impresa como de la versión digital.

El miércoles 22 de septiembre, L-Gante festejará el Día de la Primavera en Mendoza con un show al aire libre con cerveza artesanal, comidas, artistas locales. En esta nota con Los Andes, L-Gante habla de sus letras, de la fama y de sus expectativas a futuro.

¿De dónde surge tu nombre artístico?

Me lo decía mi mamá en forma irónica “qué elegancia” porque yo ni bien me despertaba vestido en modo pijama ya me ponía a grabar. Y de ahí agarré el nombre L-Gante.

¿Por qué se llama Cumbia 420?

Le pusimos a un género nuevo que trajimos nosotros con el doctor DT Bilardo lo hace y yo soy el referente. Vendría a ser la cumbia actual: está la cumbia villera, la clásica y ahora también está la cumbia 420. Es similar al reggaetón y también lo fusionamos bastante con eso pero siempre cumbia.

Tenía entendido que era una fusión entre cumbia, reggaetón y trap. ¿Vos lo podrías definir así?

Cumbia, reggaetón y marihuana.

Las letras son muy poderosas y tienen un mensaje muy claro. ¿Las hacés vos?

Sí, y L-Gante RKT que es una de las que más pegó es la que más cruda letra tiene y la más criticada. RKT es un género de argentina muy usado y saqué varios temas. L-Gante RKT es uno de los más escuchados, tiene como 230 millones de reproducciones

¿La fama te tomó por sorpresa o vos pensabas que ibas a ser tan conocido?

Lo pensaba pero era un objetivo que lo veía lejos. Y sí, una sorpresa, todo muy rápido. Yo lo tomo como que hace un año y medio que la pegué bien potente pero cada día me sorprendo porque no pensé que era tan así. A cualquier lado que voy se me junta una banda de gente agradable haciendo el aguante y que comparten los mismos gustos que yo o se sienten identificados con el barrio, muchos me dicen “qué humilde” y de la sencillez, que nunca pierda eso. Es algo que me gusta, además de todo esto, el aprecio y estar con gente ahí, tranqui, sencillo. Me siento cómodo fuera del barrio y eso me gusta.

Te hiciste conocido en la pandemia, pero ahora empiezan los shows en vivo, cómo te hace sentir saber que vas a empezar a conocer a tus miles de seguidores en persona?

Ayer hice la primera presentación en el país de Uruguay y explotó. Muy bueno, me sorprendió. Hasta el abecedario cantamos. Y esas son cosas que me quedan como el recuerdo de un logro. La primera vez que vine para Uruguay y salió así de bueno, se me queda para toda la vida, olvidate.

¿Qué cambió en vos desde uno más uno hasta ahora?

En mí, nada, que llegó mi hija y después sumé algunas cosas materiales, me estoy haciendo mi casa, qué se yo. Ahora tengo auto y hace un año y medio estaba vendiendo barbijos, caminando, recorriendo toda la ciudad. Me cruzaba a todos los vendedores ambulantes, los que venden medias, los que limpian parabrisas en los semáforos (se ríe) andaba con ellos. Pero de personalidad trato de mantener la misma siempre, por eso soy quien soy y me gusta que la gente me lo reconozca y lo aprecio mucho, me hace mantener los pies sobre la Tierra.

Porque comparto algo que, hasta el día de hoy lo sigo pensando y me lo dice la gente, que hay artistas que cuando les llega el momento se olvidan de dónde venían y todo eso. Ese sería mi peor miedo.

¿Qué te gustaría poder darle a tu hija Jamaica?

Darle todo. Para el recibimiento yo hice una fiesta, llegar al barrio como una reina. También yo cargado de fe quise tener una hija en este momento y todo salió bien. Desde chico yo pensaba que antes de tener un hijo me gustaría estar acomodado más o menos y tener un camino y haberme rescatado de todo. Así fue y acá ya está. Ese es el objetivo a cumplir. Ahora empezamos a ser padre y le seguimos dando a la música porque me gusta, y de todo un poco, yo soy una persona.

¿Habías venido a Mendoza?

Sí, esta es la segunda vez que voy. La primera vez estuvo copadisimo, pero espero que la gente ya sepa para esta segunda vez.

¿Qué se viene para el futuro?

Todos los días es una sorpresa nueva, una novedad o algo bueno, como lo que nosotros también aportamos. Colaboraciones con artistas gigantes, eso está empezando a llegar ahora. Estamos viviendo el momento.