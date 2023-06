Karina Mazzocco lloró al detallar el encuentro que tuvo con Gustavo Cerati: “No saben cuánto me arrepiento”

Karina Mazzocco hizo una aparición en el programa Noche al Dente, conducido por Fer Dente y transmitido por América, el pasado jueves por la noche. Siguiendo la dinámica del programa, conversaron sobre su trayectoria profesional y abrieron las puertas para descubrir las canciones que marcaron su vida.

Hacia el final del programa, la conductora de A la tarde solicitó “cualquier canción de Soda Stereo”, sin especificar cuál, dejando en evidencia su fanatismo por el grupo liderado por Gustavo Cerati. El simple hecho de mencionar su nombre desató una anécdota que terminó en lágrimas.

“Yo era tan fan de Soda Stereo... pero tan fanática que iba a verlos a los clubes”, reveló Karina, y agregó que los únicos pósters que adornaban las paredes de su habitación cuando era adolescente eran los de Soda y Gustavo Cerati.

Cuando el conductor le preguntó si había conocido al fallecido cantante, ella aprovechó la oportunidad para contar una anécdota junto a la banda.

La anécdota de Karina Mazzocco con Gustavo Cerati

“Hace tiempo, un día en Punta del Este, nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, que aún estaban juntos, tenían a su hija Blanquita, y nos invitaron a un asado en su casa. Cuando entramos, ahí estaba Gustavo Cerati sentado en una silla con sus rizos”, relató Mazzocco mientras las imágenes comenzaban a surgir en su memoria.

En ese momento, el músico salía con la actriz Leonora Balcarce, quien también estaba presente en la reunión. Karina no podía creer la situación y compartió sus dudas con su esposo, Omar El Bacha. “Está Cerati, lo voy a acosar”, le repetía una y otra vez. Sin embargo, algo la hizo frenar.

Karina Mazzocco demostró como se luce a la moda.

“Yo era Karina Mazzocco y no podía acosarlo. Y no saben cuánto me arrepiento”, admitió Karina. “Debí agradecerle por tanta felicidad. Y no lo hice”, agregó, y lo que parecía una historia cómica se convirtió en un drama con lágrimas en sus ojos.

“Qué tonta, uno debe decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivoca, cuando admira. Como una estúpida, no lo hice y fue triste. Me hubiera encantado agradecerle por tantos momentos de felicidad. Mi hijo canta todas sus canciones”, añadió la conductora, cada vez más conmovida hasta el punto en que le resultaba difícil continuar con la historia.

Lanzaron "14 episodios sinfónicos", álbum de Gustavo Cerati grabado en vivo en México, en el año 2002

“No se queden con nada, la vida pasa y no sabemos cuándo ya no estaremos. Debemos entregar nuestro amor a quienes lo despiertan en nosotros. Y Cerati es parte de mi vida”, continuó, dando un consejo. Conmovido por el tono que había tomado la entrevista, Dente tomó su mano y le alcanzó un pañuelo de papel.

“No saludé a quien me brindó tantos momentos de felicidad”, siguió Mazzocco, comparando la situación con las historias de vida que se desarrollan a diario en su programa.

“Nosotros, que hablamos tanto sobre desencuentros familiares, a veces nos quedamos con el orgullo de decir ‘me equivoqué, estuve mal’ o decir ‘me hiciste feliz, con tu guitarra, con tus acordes y tus canciones le diste música a mi vida’”.

Karina Mazzocco

Dente regresó a la escena del asado en Punta del Este y le preguntó si al menos lo había saludado. “Nunca me acerqué, creo que nunca lo miré de frente. No quería invadir su espacio”, concluyó Karina, antes de pasar al tema elegido por la producción.

La banda comenzó a tocar “Cuando pase el temblor” y Karina, todavía dominada por la emoción, cantó una vez más esa joya folk del repertorio del trío, que se convirtió en uno de sus grandes clásicos.

