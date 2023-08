Karina Jelinek tasó su anillo de compromiso y quedó sorprendida con su valor: cuánto le dieron por la joya

Hace unos meses, Karina Jelinek dejó atónitos a todos al revelar que alguien en quien confiaba profundamente y consideraba su amigo, le había robado no solamente sus fondos ahorrados, sino también varios objetos valiosos.

Karina Jelinek y Leonardo Fariña.

Entre todos los objetos robados, se encontraba uno de sus anillos de compromiso por lo que el otro le quedó en sus manos. Con Leonardo Fariña muy lejos de ella, la modelo quiso deshacerse de todo lo que la vincule a él y acudió a vender la joya.

Karina Jelinek en "El valor de tus sueños".

Para facilitar todo el proceso de venta y, además, con todas las ganas de aparecer nuevamente en televisión, Karina Olga formó parte de una de las ediciones del programa “El valor de tus sueños” (El Nueve) y llevó su anillo. Aunque el accionar sorprenda hoy, las imágenes fueron grabadas en enero cuando ella regresó al país luego de viajar a Europa.

Karina Jelinek en "El valor de tus sueños".

“Tengo este anillo que tiene una historia muy particular, que hoy lo voy a soltar”, dijo al comienzo de todo mientras mostraba la increíble joya frente a todas las cámaras que la rodeaban. “No tengo buenos recuerdos de este anillo, así que antes de perderlo y que me lo roben, prefiero tasarlo”, explicó sobre las intenciones para con la joya que brillaba en su dedo.

Los detalles del anillo de Karina Jelinek

Por su lado, la tasadora del programa lo tomó en sus manos y dio detalles al respecto: “Tenemos un anillo de platino que es de Tiffany (...) Las piedras son brillantes, talla completa. El diamante es la piedra en bruto y la talla, que en este caso es completa, hace que tenga este brillo que tiene”.

Segundos antes de que los demás jurados pudieran realizar la calibración y dar un valor al anillo, Jelinek habló sobre lo que quería hacer con el dinero que le otorgaran: “Quiero irme ya, con las valijas así, a cumplir mi sueño”.

Después de repasar los aspectos previos antes de que le comunicaran el valor fijado para el anillo, finalmente se obtuvo la confirmación de que su precio ascendía a 7 millones de pesos. Basándonos en la tasa de cambio de enero de 2023 (momento en que se efectuó la grabación del programa), este monto equivalía a la suma de 18,421 dólares.

