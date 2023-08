Julieta Poggio contó detalles de la incómoda semana luego de haber visto a su ex besándose con otro hombre

El amor y las relaciones amorosas siempre han sido temas de interés para el público y las celebridades no son la excepción. En esta ocasión, la atención se centra en Julieta Poggio, quien tras más de un año de relación con Lucca Bardelli, se convirtió en una de las figuras destacadas durante su participación en Gran Hermano.

Mientras Julieta brillaba en el reality, en el plano sentimental surgieron algunos cortocircuitos. Se especuló con un posible romance entre ella y Marcos Ginocchio, el ganador del programa, aunque ambos negaron estar saliendo y aseguraron ser solo amigos.

Por su parte, Lucca Bardelli tuvo un affaire con Candela Lecce, la joven que afirmó haber tenido una relación con el futbolista Mauro Icardi.

Recientemente, Bardelli se convirtió en noticia nuevamente después de publicar una foto a los besos con otro hombre en su cuenta de Instagram.

Se filtró una foto del ex de Julieta Poggio a los besos con un hombre.

Aunque la imagen estuvo solo unos segundos, rápidamente se volvió viral y llegó a ojos de Julieta, quien mostró su indignación por la actitud de su ex durante una transmisión en Fuera de Joda, el programa que comparte con excompañeros de Gran Hermano.

La exposición mediática del tema

Sin embargo, Lucca no tardó en responder a las críticas. A través de sus historias de Instagram, se defendió y explicó que la foto fue tomada en tono de broma con un amigo y que nunca tuvo la intención de generar controversia.

También hizo referencia a los comentarios de Lucila Tora Villar, otra excompañera de Gran Hermano, quien lo cuestionó por su falta de talento y exposición en redes.

En medio de esta polémica, Julieta volvió a abordar el tema en el programa A la barbarossa, donde aclaró que no tiene una relación cercana con Lucca y que, aunque no considera que lo que hizo sea malo, no comprende del todo su comportamiento actual.

El distanciamiento entre Julieta y Lucca fue un proceso difícil tras su paso por el reality, y ella reconoció que es complicado mantener una relación en el contexto del programa. Sin embargo, ahora se encuentra soltera y parece estar abierta a nuevas oportunidades, ya que aseguró que varios hombres le han escrito en este momento.

El amor y las relaciones sentimentales siempre están llenas de altibajos, y las celebridades no son ajenas a esta realidad. Mientras Julieta Poggio continúa enfocada en su carrera y disfruta de su soltería, el público sigue atento a cada novedad que surge en su vida amorosa.

