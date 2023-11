Juana Repetto no puede alquilar más y tendrá que mudarse con urgencia

Juana Repetto se volcó a sus redes sociales para contarles a sus millones de seguidores que debe mudarse de urgencia y en medio de una situación familiar complicada. A raíz de esta situación, manifestó sus ganas de regalarles a quienes la siguen algunos muebles y cosas que ya no usará en la nueva casa.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto es muy activa en sus redes y mantiene un constante ida y vuelta con quienes están al pendiente de su contenido. Por lo que, cada cosa importante que le sucede en su vida, lo comparte con ellos.

Juana Repetto se muda.

Esta vez, no fue la mejor noticia para ella, ya que se enteró sobre la fecha que debe dejar la casa en la que vive, ya que alquila y la dueña se la pidió para que vaya a vivir allí su hija.

El problema estaba en que la mujer no le avisó con anticipación para ponerse a buscar un nuevo alquiler y organizar la mudanza, la que tendrá que hacer sola porque justo el próximo mes su marido viaja por temas laborales.

Juana Repetto contó la verdadera razón por la que debe mudarse

Si bien Juana contó lo que le ocurrió con la intención de que sus seguidores le ayuden a pensar cómo hacer para regalarle sus cosas a quienes la siguen, tomó relevancia el hecho de que tenga que dejar el lugar en el que vive actualmente.

“Bueno comunidad, les vengo a contar que lamentablemente nos tenemos que ir de esta casa, nosotros alquilamos, y es en diciembre, la fecha que justo Sebastián se va a trabajar”, comentó a través del video que subió a sus historias de Instagram.

Y agregó: “Así que me voy a mudar sola, igual por suerte tengo un montón de amigos, familia, que acompañan, mis suegros y demás”, comentó la actriz y pidió información sobre servicios de mudanza.

Ante las reiteradas consulta de sus seguidores, explicó en detalle por qué deben abandonar la vivienda en la que viven. “Nos mudamos porque no nos renuevan el alquiler, porque viene a vivir la hija de la dueña de la casa. Baldazo de agua fría”, explicó.

“Fui a pagarle a principios de noviembre el alquiler y le digo ‘podríamos hablar ya del año que viene’. Me dice no y yo tipo ‘¿qué, cuando me pensabas avisar?’. Así que fin de año movidito”, resumió por todo lo que se le viene.

