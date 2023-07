El hijo de Juana Repetto se accidentó, ella explotó y está en guerra con las calesitas

Juana Repetto hizo lo que toda madre hace cuando le pasa algo a su hijo o hija, odiar profundamente lo que le causó dolor. Y en este caso se trata de las calesitas. No los carruseles con caballos y luces, sino las que están en las plazas y los niños suelen girar a velocidades siderales.

Todo empezó cuando su hijo Belisario sufrió un accidente en uno de estos juegos infantiles. Furiosa, Juana subió una historia a su cuenta de Instagram mostrando lo que pasa cuando los “mapadres” dejan sin supervisión a sus hijos y los niños toman el control de las calesitas.

Juana Repetto contra las calesitas después de que su hijo se accidentara

En otra de sus historias, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, llamó a todas aquellas personas que consideran que la calesitas son “pelogrosisisimas” a sumarse a su campaña para prohibir este juego infantil, presente en todas las plazas del país.

En LAM presentaron un informe con las respuestas que recibió la actriz y cómo muchos la cuestionaron por sus creencias. Algunos hicieron especial referencia a que la actriz ahora se preocupa por la seguridad de su hijo, cuando a la hora de parir decidió hacerlo en su casa, sin ningún tipo de cuidado sanitario.

Fiel a su estilo, la actriz salió a cruzar a todos los que la cuestionaron y siguió subiendo contenido, contando que en poco tiempo recibió cientos de historias con accidentes sufridos en calesitas.

Finalmente, y ya cansada con la viralización del tema, Juana Repetto publicó un extenso comunicado dando por terminado el tema y aclarando que ella no comenzó ninguna campaña, que todo se trató de comentario “random” para sus seguidores, y dejando en claro que ella era la única persona adulta en el sector de los juegos, responsabilizando, nuevamente, a los “mapadres” por dejar solos a los niños, sin supervisión. “Es responsabilidad de los adultos no de los niños”, señaló Juana.

“Si alguien siente que soy una pelotuda por pedir que los adultos supervisen a los niños en los juegos, están muy desastrados, por sus propios hijos deben supervisarlos (...) ¿Por qué se ven tan afectados? (...) no me vengan con la huevada de que no los cuido o que están en una cajita de cristal”, escribió la actriz y madre de Toribio y Belisario.

