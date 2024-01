Juan Gil Navarro les rompió el corazón a los fans de Floricienta y fue durísimo contra Flor Bertotti

El √©xito de Florencia Bertotti con sus 12 shows agotados en el Movistar Arena no le interesa a Juan Gil Navarro, quien fuera su ic√≥nica pareja en la primera temporada de la telenovela ‚ÄúFloricienta‚ÄĚ, all√° por 2004. Lejos de hacer felices a los fan√°ticos, el actor sali√≥ a negarse rotundamente a acompa√Īar a su colega en este momento tan especial y emotivo.

Juan Gil Navarro no quiere saber nada con Flor Bertotti y Floricienta

A trav√©s de la red social X, Juan Gil Navarro le hizo honor a su apodo de ‚ÄúFreezer‚ÄĚ (por Federico Fritzenwalden, el gal√°n de la ficci√≥n) y les rompi√≥ el coraz√≥n a todos los fan√°ticos de ‚ÄúFloricienta‚ÄĚ: el actor no quiere estar en el regreso musical pautado desde septiembre en Buenos Aires.

Qué dijo Juan Gil Navarro sobre la vuelta de Flor Bertotti

‚ÄúAnte tanta consulta y pregunta no est√° de m√°s una amable respuesta. Gracias, una vez m√°s... Muchas gracias, otra vez m√°s...Pero no‚ÄĚ, escribi√≥ en X el actor de 50 a√Īos.

‚ÄúNo es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adi√≥s, es crecer‚ÄĚ, manifest√≥ Juan Gil Navarro, citando la famosa canci√≥n de Gustavo Cerati para tratar de que el p√ļblico comprenda su postura y no lo juzgue mal.

Juan Gil Navarro no quiere saber nada con Flor Bertotti y Floricienta

Juan Gil Navarro, dur√≠simo contra Flor Bertotti: ‚ÄúYo no vivo del pasado‚ÄĚ

En di√°logo con el programa de chimentos ‚ÄúImplacables‚ÄĚ (El Nueve), Juan Gil Navarro fue a√ļn m√°s duro con su negativa a juntarse con Flor Bertotti y contentar a los chicos que crecieron viendo ‚ÄúFloricienta‚ÄĚ. Vale recordar que su personaje muri√≥ en el final de la primera temporada porque √©l se hab√≠a cansado de la ficci√≥n infantil, dejando tristes a los televidentes.

‚ÄúYo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido‚ÄĚ, lanz√≥ recientemente el artista al ser consultado por el √©xito de los recitales.

‚ÄúEs algo que dej√© tanto tiempo atr√°s, hace tanto tiempo. Yo no tengo nada que ver con eso‚ÄĚ, dispar√≥. M√°s que nunca, Flor Bertotti cantar√°: ‚ÄúPero no vino nunca, no lleg√≥‚ÄĚ...

Video: Juan Gil Navarro dice que no vive del pasado

Seguí leyendo: