Guido Kaczka se metió en la disputa de su ex Flor Bertotti y Cris Morena por los shows de “Floricienta”

Guido Kaczka, conductor de “Los escalones de los 3 millones” y expareja de Flor Bertotti, emitió su opinión sobre los polémicos comentarios de Cris Morena acerca de los shows de la actriz.

Al respecto, Kaczka expresó: “Me parece que está bien. Es cierto que no es el show específicamente de Floricienta como aquellos shows”, en referencia a las declaraciones de la productora.

Destacó que, aunque comparten una base de público, los espectáculos actuales son diferentes y justificó el cambio: “Son espectáculos nuevos y bueno, pasaron muchos años”.

Kaczka respaldó así las presentaciones exitosas de Bertotti, quien agotó 12 Movistar Arena en su reciente gira por América Latina.

Qué dijo Cris Morena sobre los shows de Florencia Bertotti

Florencia Bertotti fue noticia esta semana luego de que vendió 12 fechas en el Movistar Arena y superó a Emilia Mernes, quien agotó diez.

Ante esta situación, que sorprendió por la masividad de entradas que agotó en poco tiempo, muchos se preguntaron cuál era la opinión de Cris Morena, ya que los éxitos que canta en escena fueron de sus tiras juveniles.

Ángel de Brito fue en busca de la palabra de la reconocida productora de televisión, y le preguntó acerca de los shows de la actriz, ya que si bien los vende bajo su nombre, en escena canta los grandes éxitos de “Floricienta”, y fue por lo que vendió miles de entradas en los últimos días.

Es que Cris Morena produjo el gran éxito y años más tarde la ganó un juicio a Bertotti por plagio con “Niní”, producción que protagonizó y trabajó junto a Guido Kaczka.

“Le dije ‘Cris no entiendo, me explicas un poco que no entiendo como Bertotti hace shows con los temas de Floricienta’ y le pregunté si le dio permiso o algún tipo de aval”, explicó el conductor en la edición de este viernes en LAM-

“Ángel estoy a full de proyectos, fascinada con Margarita, que es la secuela, con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo”, respondió Cris con ironía y dejó el tema ahí.