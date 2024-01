Cris Morena rompió el silencio: la ironía sobre las 12 fechas de Flor Bertotti en el Movistar Arena

Florencia Bertotti fue noticia esta semana luego de que vendió 12 fechas en el Movistar Arena y superó a Emilia Mernes, quien agotó diez. Ante esta situación que sorprendió por la masividad de entradas que agotó en poco tiempo, muchos se preguntaron cuál era la opinión de Cris Morena, ya que los éxitos que canta en escena fueron de sus tiras juveniles.

Ángel de Brito fue en busca de la palabra de la reconocida productora de televisión, y le preguntó acerca de los shows de la actriz, ya que si bien los vende bajo su nombre, en escena canta los grandes éxitos de “Floricienta”, y fue por lo que vendió miles de entradas en los últimos días.

Es que Cris Morena produjo el gran éxito y años más tarde la ganó un juicio a Bertotti por plagio con “Niní”, producción que protagonizó y trabajó junto a Guido Kaczka.

“Le dije ‘Cris no entiendo, me explicas un poco que no entiendo como Bertotti hace shows con los temas de Floricienta’ y le pregunté si le dio permiso o algún tipo de aval”, explicó el conductor en la edición de este viernes en LAM-

“Ángel estoy a full de proyectos, fascinada con Margarita, que es la secuela, con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo”, respondió Cris con ironía y dejó el tema ahí.

Récord absoluto de venta de entradas para el show de Florencia Bertotti

Flor Bertotti convirtió el comienzo de año en toda una locura para aquellas personas que la conocieron hace años como Floricienta. La actriz anunció shows y los fans arrasaron con todo.

Hace apenas algunas semanas, compartió a través de sus redes sociales la noticia más esperada. Con un videoclip que fue reproducido miles de veces, la cantante dejó en claro que ella también estaba ilusionada de compartir un concierto con sus seguidores argentinos.

Floricienta obtuvo el récord de shows en el Movistar Arena. / Instagram

Para ese momento, Flor no confiaba mucho en ella y aseguró que, aunque fueran pocos, ella lo haría de todas formas. “¡Tanto lo quisimos, que acá lo estamos haciendo realidad!”, expresó y dio a conocer las dos fechas planificadas para el 21 y 22 de septiembre de este año.

De esta manera, fue el viernes 5 de enero que salieron a la venta las primeras entradas y todo se desbordó. La página web del Movistar arena, lugar donde se harán los shows, colapsó y muchos se quejaron por el sistema.

Más allá de las quejas y los nervios del momento, muchas pudieron cumplir su sueño de darse con las entradas. Por otro lado, muchos otros no pudieron y presionaron a la productora para que sumara fechas; ese día se agregaron: 24 y 25 de septiembre, 15 de octubre.

Horas después todo se agotó y ya iban cinco conciertos asegurados en Buenos Aires. Para la felicidad de muchos, Flor agregó algunas fechas más, precisamente cinco, y el día de hoy se realizaría la venta de entrada. Como era de esperarse, volvió a ser una locura.

Las fechas del 16, 22 y 23 de octubre, 8 y 9 de noviembre no fueron suficientes. Una vez agotadas, desde 300 producciones sacaron el conejo de la galera y sumaron las últimas dos fechas: 25 y de noviembre. ¿Qué pasó? También se agotaron.

Es así que, de esta manera, Flor Bertotti superó por dos shows a Emilia Mernes quien agotó muy rápidamente diez fechas en el mismo lugar. La novia de Duki se mostró tan movilizada y ansiosa que no dudó en sumar dos fechas para el estadio de Vélez.

Los precios y canciones del show de Floricienta

Hace unos días, Flor compartió una historia en la que reveló la lista de reproducción de Spotify que contiene todas las canciones que se interpretarán en el espectáculo. Así, todos descubrieron que habrá clásicos que se cantarán a todo pulmón, como “Flores amarillas”, “Un enorme dragón” y “Vestido azul”, entre otras.

En cuanto a los precios, iban desde $18.000 a $60.000 dependendiendo la zona que se eligiera dentro del estadio que albergará a más de 10.000 personas por show.