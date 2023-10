Jorge Martínez fue internado de urgencia y preocupa su salud

Jorge Martínez fue noticia cuando se supo de su duro presente, lejos de las cámaras y los escenarios. Ahora, preocupa su estado de salud, ya que debió ser internado de urgencia y, desde La Casa del Teatro que es donde vive, confirmaron esta noticia.

Trascendió que el actor de 76 debió ser internado el fin de semana y permanecerá algunos días en observación. “Está internado por una infección urinaria. Es lo único que sé por ahora”, confirmó la actriz, Linda Peretz, en diálogo con Teleshow.

Jorge Martínez

“Tiene que estar 10 días en el hospital. Me informó la señora que lo cuida en la Casa del Teatro y no me dijeron eso, nada más. No puede tomar el antibiótico por vía oral y tuvieron que canalizarlo”, agregó la actriz.

Sin embargo, tanto desde La Casa del Teatro como desde su entorno, optaron por no revelar dónde está internado y fueron escuetos a la hora de referirse al parte médico de Martínez.

Jorge Martínez, de los actores que vive en La Casa del Teatro

Jorge Martínez es de los actores argentinos con trayectoria, que supo trabajar junto a figuras internacionales de la talla de Verónica Castro o Rafaela Carrá. Pero su presente es muy complejo, ya que actualmente vive en La Casa del Teatro.

Con su salud deteriorada y sin un peso, el actor que protagonizó, junto a Luisa Kuliok, “La extraña dama”, vive en la pensión destinada a los trabajadores de arte en nuestro país, dirigida por la actriz Linda Peretz.

La actriz contó que Martínez llegó, en agosto de este año, en un estado de salud deteriorado y con problemas físicos. Desde su llegada, el personal de la casa lo cuidó, bañó, alimentó y mimó, lo que contribuyó a su mejora progresiva.

Seguí leyendo