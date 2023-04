Jonathan Majors suma denuncias por violencia de género, tras el acuerdo con Disney por US$20M por su papel de Kang

Jonathan Majors escaló rápidamente a la fama en Hollywood, su reciente participación en Marvel Cinematic Universe es una muestra de ello. A pesar de ser su primera película en el mundo de los superhéroes, el actor generó mucho revuelo y entusiasmo entre los fans de Avengers, pero su papel de villano se trasladó a su vida personal.

La carrera de Majors podría verse afectada significativamente tras las acusaciones por violencia de género en su contra. Ahora, la atención se centra sobre la responsabilidad en la industria del entretenimiento, que continúa sus acuerdos laborales con actores denunciados y que en otros casos actúo antes de un veredicto: caso Johnny Depp.

Jonathan Majors fue detenido, actor que interpreta a Kang el Conquistador en la fase 5 del UCM.

Cabe destacar que Jonathan Majors fue arrestado en el barrio de Chelsea, Manhattan, el 25 de marzo, por un hecho que involucró a una mujer de 30 años que fue hospitalizada con heridas leves. A pesar de haber sido puesto en libertad, el actor comparecerá ante el tribunal el 8 de mayo, tras ser acusado por el fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York.

Días previos a la audiencia, el caso del actor continúa complicándose. El sitio Variety informó que nuevas víctimas de Majors han acudido a la policía tras su detención y están cooperando con la fiscalía de Manhattan para presentar más cargos.

La posibilidad de que haya más mujeres agredidas por Majors sería un giro dramático para el caso. Hasta el momento, el equipo de abogados de Majors ha defendido ante los medios la inocencia del actor, inclusive con la toma de una cámara de un bar al cual asistió la primera denunciante y donde señalan, desde la defensa del actor, que se autolesiona.

La denunciante fue vista en un bar luego del incidente con Majors. Foto: New York Post

A pesar de las acusaciones, los informes indican que Jonathan Majors está en camino de ganar potencialmente la asombrosa cantidad de US$20 millones por su papel en Avengers: The Kang Dynasty. Sin embargo, desde el sitio Netflix News también informaron que Disney vigila de cerca la situación judicial del actor.

Entre los seguidores de Marvel hay quienes sugieren que la casa productora debería despedir al actor. Algunos fanáticos incluso dijeron que si las acusaciones resultaban ser ciertas, Disney se vería obligado a detener el lanzamiento de la temporada de Loki.

JONATHAN MAJORS PERDIÓ MULTIPLES PROYECTOS

Aunque Disney está avanzando actualmente en el acuerdo con el actor, un informe reciente de Deadline sugirió que Jonathan Majors ha sido despedido de varios proyectos importantes. El actor ya no formará parte de la adaptación cinematográfica de la novela de Walter Mosley, “The Man in My Basement” de Protagonist Pictures. Además, Majors también fue eliminado de una campaña publicitaria para el equipo de béisbol Texas Rangers y la película biográfica no anunciada de Otis Redding.

Jonathan Majors y su pareja Grace Jabbari. Foto: New York Post

El actor también fue abandonado tanto por su compañía de gestión, Entertainment 360, como por sus relaciones públicas, The Lede Company, por las recientes denuncias. Por ahora el actor de Territorio Lovecraft mantiene su asociación con la agencia de representantes WME.

Cabe mencionar que antes de su arresto en la ciudad de Nueva York, Jonathan Majors disfrutó de un año exitoso en Hollywood. Sus contribuciones a películas como Creed III y el nuevo film de Ant-Man influyeron significativamente en su taquilla global, gracias a la cual alcanzó los $745 millones.