John Cena, del deporte al cine: 6 datos que no sabías sobre él

Si de grandes personajes se habla en el mundo de Hollywood, uno de los más llamativos es John Cena. Dentro del selecto equipo conformado con hombres como Arnold Schwarzenegger y Dwayne Johnson, quienes se han dedicado tanto al deporte como a la gran pantalla.

Consiguiendo seguidores en todo el mundo y de diferentes gustos, John Cena ha logrado explotar su talento en las diversas películas en las que ha formado parte y cada vez más productores lo tienen en cuenta.

Tras lo ocurrido en la entrega de Premios Oscar 2024, su figura llamó aún más la atención. Quienes tal vez no lo conocían, entendieron que tiene un lugar asegurado dentro del ambiente de los espectáculos del mundo y es interesante de conocer.

Dentro de su lista de proyectos llevados a cabo, se encuentran grandes producciones: Barbie, Rápidos y furiosos, El escuadrón suicida y Peacemaker. Más allá de esto, para conocerlo más te traemos una lista de sus curiosidades mejor guardadas.

6 curiosidades sore John Cena

- A los 12 años se cansó del acoso escolar que sufría cada día y pidió de regalo de cumpleaños un juego de pesas. Desde ese momento, su vida estuvo totalmente atravezada por el deporte y la ganancia de músculo.

- Un cazatalentos de la WWE, Jim Ross, fue quien lo vio mientras entrenaba en sus trabajos de culturista y le impresionó lo mucho que Cena sabía sobre el wrestling. En una entrevista expresó que estaba seguro y emocionado de verlo triunfar en pocos años.

- Dentro del ring, el primer apodo que tuvo fue “Prototipo”. Esto se debía a la razón de considerarlo mitad humano y mitad robot.

- A pesar de haberse dedicado al deporte y trabajar en el cine, Cena es licenciado en Fisiología. Se graduó en la Springfield College de Massachusetts.

- En 2005 publicó su primer álbum de rap, tenía el título de “You can’t see me”. No se dedicó por completo a eso pero vendió más de 40.000 copias en la primera semana y alcanzó el puesto 15 en la lista Billboard 200.

- Nació en Massachusetts, Estados Unidos, el día 23 de abril de 1977.