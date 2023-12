Iván Noble habla antes de cantar en la Fiesta de la Cerveza: “En la música de hoy a veces se olvidan de lo argentino”

Por segunda vez en el año, Los Caballeros de la Quema llegan para tocar a Mendoza, justo en el marco de la gira por los 25 años de su mítico disco La paciencia de la araña, placa que posicionó a la banda como una de las agrupaciones de mayor repercusión dentro de la música popular argentina.

El recital no se dará en un lugar cualquiera, sino en la última jornada de la edición número 15 de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que abrió el viernes y que hoy tendrá al grupo de rock como uno de los números centrales junto con los uruguayos de La Vela Puerca.

Iván Noble, cantante y líder de la banda, habló con Los Andes a pocas horas del show que tiene como protagonista a Los Caballeros de la Quema y que se realizará hoy en el parque San Vicente de Godoy Cruz.

Los Caballeros de La Quema en Mendoza se presentaron en el Arena Maipú festejando los 25 años del disco "La Paciencia de la Araña" / Ph: Juane Grilli

–¿Cuáles son las expectativas que tiene la banda ante la presentación en la Fiesta Provincial de la Cerveza?

–Desde que éramos una banda estable y ahora que vamos y venimos, los festivales nos gustan mucho. Es un ámbito en el que nos sentimos súper cómodos, estamos más acotados con el tiempo del show, pero al mismo tiempo todo es más “al grano”. Hay que salir a ganar todos los rounds desde el principio. Va a ser un placer estar allí.

–¿Qué opinión tenés de la música popular que se escucha masivamente hoy en día?

–Siempre hay gente con ganas de hacer cosas dentro del estilo nuestro. Yo escucho lo que me pasa mi hijo (Benito). Pero lo que sucede que estoy ya más grande y eso afecta. Por ahí lo que menos me gusta es que muchos de los músicos que hoy se consumen, tienen una urgencia por sacar uno o dos hits por mes y ese sistema de ‘fórmulas exitosas’ estandarizan la música local con sonidos que vienen desde afuera, casi sin tener en cuenta que somos un país muy rico desde lo cultural que tiene lo “argento”. Igual, hay chicos de hoy que sí lo toman, como YSA, o Trueno desde su lírica, o Wos. Ellos sí tienen una pata puesta en la música argenta.

–Pero, además, está esto que mencionás acerca de la inmediatez...

–Sí, parece que todo tiene que ocurrir dentro de los 15 segundos, porque la gente “escrolea” (N. de la R.: término que se refiere al desplazamiento rápido de arriba a abajo en una página web). Cuando estábamos atravesando el inicio de nuestra carrera, nosotros también pensábamos en canciones para los videoclips, pero actualmente lo que me preocupa la urgencia. Y eso excede a la música. Estamos viviendo una época de eso lleva a lo frenético y lo frenético lleva a la estupidez. A veces no hay tiempo de ahondar, de reflexionar y de desarrollar una idea estética. Igual dentro de todo eso siempre hay gente que resiste al espíritu de la época.

Crisis social/económica como oportunidad

Iván Noble nunca le ha esquivado a ser, además de un cantante y compositor, un comentarista de la actualidad. No ya desde un lado profesional, pero sí desde sus redes o en entrevistas. Por eso no resulta extraño que una pregunta sobre el presente llegue en una charla. Y, como se ve, desde su mirada todo caos es también una excusa para crear algo mejor.

–Es un momento particular y de crisis en la Argentina, ¿cómo ves este momento de crisis social y económica?

–Cuando arranqué con Caballeros era el año 1989, no sé eso te dice algo. Era una etapa especial, con un clima de hiperinflación. Pero en ese momento surgieron muchas bandas y la mayoría pudo hacerle frente al panorama y después igual dejar una marca. Es que en los tiempos de conflicto social se complica hacer algo desde cero por la falta de recursos, pero también es cierto que ese clima de crisis y agitación siempre es un caldo de cultivo para que surjan cosas buenas y complejas, las bandas van surfeando como pueden y ojalá que eso pase”.

–¿Qué recordás de ese momento en cuanto a lo que tuvo que hacer la banda para salir adelante?

–Los Caballeros de la Quema se hicieron desde muy abajo. Como dije, en plena crisis económica alfonsinista, sin contrato con discográficas y sin tener un disco en las calles, eran los mismos músicos quienes que autogestionaban tanto difusión del material como la publicidad de los shows. Actualmente el camino de la independencia es una alternativa firme que se sostiene en el apoyo que ofrecen las redes sociales, pero lo cierto es que tampoco existen muchas otras variables dentro de un contexto poco favorable para la cultura.

Los Caballeros de hoy y siempre

–Y con respecto a la evolución en todo este tiempo, ¿qué ha cambiado en vos en los 35 años de carrera, tanto solista como con el grupo?

–Los Caballeros de la Quema cambiaron todo lo que pueden cambiar las personas a través del tiempo. Pero a mí lo que más me gusta es que, 20 años después desde que nos volvimos a encontrar, es que hoy la banda suena mejor, está todo mucho más macerado por decirlo de alguna manera. Si tuviera que definirlo, sería que Los Caballeros decantaron en la actualidad de una forma honrosa. Seguimos disfrutando mucho sobre el escenario. Nos duelen más las rodillas, pero seguimos sintiendo lo mismo que al principio (risas).

–En algunas entrevistas vos has dicho que la música de Los Caballeros de la Quema es más “hormonal y energética” de la que mostrás en tu carrera solista...

–Sí, me parece que está bueno verlo así. Vivir la música de diferentes formas es muy interesante. Por un lado, eso más de transpirar que tienen los Caballeros me encanta, pero al mismo tiempo lo otro, una música más de cámara o acústica, si se quiere, también es muy interesante y me gustan las dos cosas. En mi caso, es como ser anfibio.

¿Rock alternativo o barrial?

Wikipedia define a la banda como “rock alternativo y barrial”. Esta premisa que inicialmente parecería un oxímoron (definición que se contradice en sí misma), en los Caballeros parece encajar. Sobre este tema, Iván Noble comenta: “No existe la necesidad de ponernos en una góndola pero bueno esas son cosas que creo que parte de la pereza periodística”

En este punto es menester aclarar que Los Caballeros de la Quema también supieron explorar áreas artísticas que nada tienen que ver con la música netamente comercial y tal vez por eso, las clasificaciones propias de la enciclopedia digital.

A modo de cierre e invitación, el cantautor invita a la gente a que se sume al show que todavía tiene un acotado remanente de entradas disponibles. “Tenemos muchas ganas de tocar. No hemos hecho muchos festivales desde que volvimos así que los esperamos a todos, va a estar muy bueno” finalizó.

“Artistas hay 3 o 4 por siglo”

Iván Noble es músico, actor, conductor de radio, televisión, y compositor. Sin embargo dice que “en nuestro país, por siglo, hay solo 3 o 4 personas que pueden considerarse “artistas”. En consecuencia y a raíz de esta declaración, se le solicitó que nombre a uno de los artistas y Noble no dudó en mencionar al mendocino Leonardo Favio. En la música popular argentina del siglo XX creo que hay muy pocos artistas. Pero si tenemos en cuenta su trayectoria también como director de cine creo que Leonardo Favio es uno de los artistas que más me impactaron. No solo por su música sino también por sus películas.

Line up Domingo 3 de diciembre

Además de Los Caballeros, ese mismo día también se presentarán:

Manso Dreamin

Selva Blanca

Sam

La Fugitiva

Spaghetti Western

Caballeros de la Quema

La Vela Puerca

Las pocas entradas que quedan disponibles pueden adquirirse en la página oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz, tienen un valor de $8000

Datos útiles a tener en cuenta:

Debido a que el espectáculo espera superar el récord de asistentes, desde el municipio han dispuesto un operativo de tránsito para garantizar la seguridad de quienes asistan.

Estacionamiento gratuito en Hiper Libertad de 17:30 a 3:30.

Estacionamiento para bicicletas y monopatines en el predio

Estacionamiento medido de 18 a 1 en calles El Nihuil, Huergo, Italia, Cipolletti, España, García y Pringles. Tarjeta: $60 la media hora.

Cortes de tránsito (elija vías alternativas)

Se podrán llevar los siguientes elementos:

Elementos de higiene

Botella de agua PET o reutilizable

Coche de bebé

Ecovaso

Cámaras digitales

Mochila (chica)

Encendedor

Mate

No se podran llevar los siguientes elementos: