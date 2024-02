Hernán Casciari vuelve a Mendoza con su nuevo espectáculo “Puro Cuento”: dónde y cuándo será la función

Ganar el campeonato del Mundial de Fútbol 2022 fue para Hernán Casciari el puntapié para sentarse a escribir un cuento que lo sacara del letargo de la escritura que sostuvo durante siete años. El cuento “La valija de Lionel”, que conmovió hasta al propio Lionel Messi y a todos los oyentes que escucharon el relato del escritor en “Perros de la calle”, lo colocó en un momento distinto, y Casciari se propuso un nuevo desafío: escribir cada viernes en dos horas un cuento que luego relataría durante el programa de radio.

Eso lo llevó a editar “Cuentos contra reloj”, un compilado de nuevos relatos que al igual que sus anteriores producciones lleva al teatro en el nuevo espectáculo “Puro Cuento”, que lo traerá por única vez el 16 de marzo, al teatro Mendoza.

Claro que ese receso en la escritura no le quitó el sueño. Al contrario. Fue propicio para generar otros proyectos y sacarle provecho al máximo a toda su obra.

“El momento que escribo lo hago por una cuestión más física. Muy rápidamente empecé a leer en voz alta y suplí ese proceso de escritura, por subirme al escenario o leer cuentos en la radio o en la tele. Fue muy rápido y me empezó a gustar, no extrañé nunca la escritura. Incluso sentí que podía ser una segunda etapa el leer en voz alta la obra que tenía. Pero cuando terminó el Mundial de Fútbol sentí de golpe una necesidad de contar algo, que fue el cuento ‘La valija de Lionel’, que fue lo primero que escribí por ganas, por necesidad. Y al mismo tiempo tengo actividades mucho más diversas de cuando solo era escritor, y también no tenía el mismo tiempo que hace diez año atrás, tengo siete u ocho proyectos al mismo tiempo”, nos cuenta Hernán Casciari.

"Puro cuento" es el nuevo espectáculo del escritor.

NUEVAS HISTORIAS CRONOMETRADAS

La disciplina y el desafío de escribir en dos horas un cuento para luego leerlo en vivo fue una mecánica práctica para los tiempos de Casciari. Cada viernes se le presentaba un tema, que el escritor desarrollaba en dos horas, para luego a las 12 del mediodía relatar en la radio.

-Tal vez lo que necesitabas era un poco de disciplina...

-Es que cuando tenés un cronograma diario ajustado es fundamental. No escribo igual que cuando fumaba porro y tenía todo el día para escribir. Yo empecé a escribir en internet cuando tenía 29 años y deje a los 44. Me tomaba dos días escribir ese cuento y era todo lo que hacía. Está buenísimo, pero ahora no puedo, no soy el mismo y no tengo esa estructura.

-Después de escribir y también observar tantas historias, ¿qué te conmueve?

-A mí contar historias me conmueve por la historia que voy a contar y no por el formato. No pregunto el formato, me conmueven ciertas historias e ideas.

-¿Qué le aportás de novedoso a este espectáculo?

-Lo más novedoso es que el día del show de Mendoza es mi cumpleaños. La novedad es la cercanía con el público, con el espectador y poder festejarlo de esa manera, tal vez surge algo que tiene que ver con eso. Independientemente que lea tres o cuatro cuentos del libro nuevo, además de que me piden otros de siempre. Pero esa noche va a tener de especial esa comunión con mis lectores, porque cumplo 53 años. Más especial que eso no hay. Me gusta cuando suceden eventos que son irrepetibles, no importa si es mi cumpleaños o le sucede algo al espectador de la fila 14.

Hernán Casciari le dedicó un mensaje muy emotivo a Messi (Collage web)

-¿Hoy cómo te definís, escritor o creador?

-Yo no cambié, sino que cambió el receptor, lo que cambian son los formatos. Desde que empecé a escribir el primer cuento, que fue a los 9 años, siempre tuve un teclado con 27 letras. Lo que cambió fueron los formatos. Mi historia es con el teclado, que siempre fue el mismo, yo cuento historias siempre.

LA LITERATURA Y SUS MÚLTIPLES FORMATOS

Creador de la Revista Orsai, que hoy es una comunidad donde Casciari y equipo desarrollan múltiples proyectos culturales, es un vivo ejemplo de cómo el financiamiento colectivo es el camino para desarrollar ideas, crear películas, obras de teatro, podcasts y eventos.

La película “Canelones”, “La uruguaya”, el documental “Sola en el Paraíso” y la ópera prima de Diego Peretti como director, “La muerte de un comediante” (todavía en proceso de producción), son parte de los proyectos audiovisuales que nacieron de este formato.

-¿Hoy el formato audiovisual quizá es lo más poderoso para contar historias?

-Puede ser. Pero con Orsai lo que supe es crear equipos. Para mí uno de los cambios más tremendos fue la existencia de internet. Ese cambio es más fuerte que lo audiovisual. El cambio es dónde pone el ojo el usuario, dónde lo encontrás, si en Tik Tok, en Instagram, en YouTube... Ahora es más complejo, pero al mismo tiempo las historias siguen siendo una concatenación de palabras que se construyen con un teclado de 27 letras.

-Justamente el año pasado hiciste una declaración sobre el valor de la literatura y los libros que causó polémica y se generó un ida y vuelta en X (ex-Twitter). ¿Lo hacés como algo provocador para cuestionar las viejas estructuras?

-Es algo que intento hacer todo el tiempo, de hecho lo hago cuando me invitan a foros en donde todo el mundo piensa que la lectura es lo más prestigioso. Desmitificar eso me encanta, porque no estoy de acuerdo. Y también, porque se da por sentado que todos pensamos lo mismo. Y a mí no me parece que el libro sea mejor que otros formatos. Y esa idea, en una época de transición, con adultos que tenemos muchísima nostalgia por el libro, a mí me encanta dar esos debates.

Hernán Casciari vuelve a Mendoza con su nuevo espectáculo "Puro cuento".

-¿Qué otros proyectos tenés para este año?

-En Orsai nos metimos mucho en el cine desde hace cuatro años, tenemos varias producciones, sobre todo la forma de gestionar esas producciones de manera colaborativa, sin participación del Estado ni publicidad en el caso de la revista, ni de empresas públicas ni privadas. Tratando de omitir a esas entidades que dan dinero, porque entendemos que terminan decidiendo hasta cuándo podés jugar. Cuando vos le pedís la contratapa a Coca Cola lo hacés hasta cuando ellos te lo permiten. Y si te sacan el auspicio quedaste en bolas y no podés seguir. A nosotros eso no nos pasa, seguimos vivos haya Pandemia o no, y con el gobierno de turno. Eso también lo hicimos con el cine y este año lo vamos a hacer con producciones teatrales comerciales en calle Corrientes, con canales de YouTube infantiles, lo vamos a hacer con otros formatos donde se puedan contar historias y donde va a invertir la gente y donde va a ganar dinero, con estos proyectos.

-¿Te sorprende que cada vez más la gente invierta en tus proyectos?

-Me sorprendió en 2009 cuando comencé con todo. Hoy ya no siento sorpresa. Ahora en marzo vamos a lanzar un nuevo proyecto en el que necesitamos 400 mil dólares y sé que lo vamos a conseguir, y sé que va a funcionar y la gente lo va a comprar. Ahora tengo una convicción absoluta que es la mejor manera de laburar, generar confianza en el otro y no cagarlo nunca, porque la gente se multiplica. Nos divertimos más, no hay un jefe que paga miserias, nuestra forma de trabajar hace que todos ganen lo que corresponda y sean responsables de un producto cultural fuerte.

-¿No hay crisis económica que detenga los proyectos?

-Para mí la crisis es moral, ni editorial, ni literaria. Estoy convencido de que la crisis es moral, porque los que ganan mucha plata con la industria cultural le pagan muy mal al que genera la cultura. Porque hay inmoralidad y codicia en los que ganan ese dinero. No me parece que la gente deje de consumir historias, nunca va a pasar eso. Lo que sí me parece es que los que estudiaron administración de empresas ganan más del que escribe canciones, es músico o actúa. Y el siglo XXI democratiza eso y los que somos generadores de contenidos ya no necesitamos de esa gente que se lleva todo el dinero, sino que nos podemos comunicar con los que consumen contenido.

PARA AGENDAR: HERNÁN CASCIARI CON “PURO CUENTO”

Hernán Casciari presenta su nuevo espectáculo “Puro cuento”. Un compilado de nuevos relatos y algunos conocidos, que tendrá una única función en Mendoza, el sábado 16 de marzo, a las 21 horas, en el teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas generales anticipada están disponibles en Entradaweb.com.ar