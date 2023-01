Guillermo Novellis de La Mosca: “Somos una banda anti mufa”

Para La Mosca componer hit no es una novedad. A finales de los ‘90 y después de años de probar, finalmente la banda oriunda de Ramallo, provincia de Buenos Aires comenzó a saborear la popularidad con su primer éxito “Yo te quiero dar”, de su segundo álbum “Vísperas de carnaval”.

Lo que no sabían que no sabían es que dos décadas después, iban a patear el tablero con la nueva versión de “Muchachos, esta noche me amborracho”, de su tercer disco Tango Latino. La versión mundialista “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, fue la canción más escuchada durante todo el mundial y la que le devolvió de alguna manera esa popularidad que ya habían conseguido en generaciones pasadas.

“Se disfrutó más en el medio, ahora es un poco mirar todo con el diario del lunes. La verdad hacía mucho tiempo que no vivíamos una experiencia tan traumática, ansiosos en cada partido. Creo que la canción funcionaba como una especie de catarsis en general, era un desahogo. Fue algo inolvidable”, confiesa Guillermo Novellis, cantante de La Mosca sobre el éxito mundial que tuvo el tema, con letra de Fernando Romero, un docente e hincha de Racing Club de Avellaneda que reescribió la letra en versión futbolera y se viralizó en 2021, cuando la Selección Nacional ganó la Copa América.

-Con esta versión de Muchachos lograron llegar a las nuevas generaciones, que tal vez no conocían a la banda.

-Sí, eso fue genial. Pero no creo que eso vaya a modificar nuestra relación con los más jóvenes, que están en otra dimensión que es el trap, la música urbana. Y nadie ama lo que no conoce. Los chicos en sus teléfonos jamás van a recibir una canción nuestra, ni una de Fito Páez, ni un tango. Van a recibir lo que le dan Me Gusta. Televisión no miran, ni escuchan radio. Pero la canción atravesó a todos, y no lo podríamos haber hecho nunca con una campaña de marketing. Atravesó de manera horizontal toda la sociedad, desde lo socioeconómico hasta lo generacional.

Nos pasa que los más chicos nos piden que les firme las camisetas, como si fuera Messi. Es una cosa de locos, una ternura, unas ganas.

Después del furor mundialista, La Mosca continuó con su gira y shows en la temporada de verano, y hoy vuelven a Mendoza, para cerrar la tercera noche de la 19° edición del Encuentro de las Naciones, en Junín.

-¿Les cambió la perspectiva de trabajo también internacional?

-Eso lo veremos este año. Pero toda la gira que hicimos el año pasado, estaba programada antes. Y ahora fuimos a Perú y nos fue muy bien. Creo que va a influir, tuvimos un aumento en el caché porque aumentó la demanda.

-En los shows ya no hay opción que canten la nueva versión Muchachos.

-No, obvio. Pero hacemos las dos versiones, porque la otra tiene un estilo tanguero y para mí es uno de los momentos más lindos del show. Y le propuse a la banda dejarla y sostenerla, así que pueden disfrutar de las dos y la redescubren. Y al final se da una fiesta con la versión mundialista.

-Pero antes del Mundial era una canción muy popular en el fútbol.

-Sí. Ya la tocaba la hinchada de Racing, Atlético de Madrid, la cantaban en Boca, River.

-Esta experiencia, ¿los cambió como grupo?

-No. Puede pasar en el futuro que suceda algo parecido con otra canción. Pero no es que nos vamos a poner a hacer canciones para fútbol. Aunque particularmente hice canciones para San Lorenzo porque soy hincha.

-Pero a diferencia de sus primeros hits, hoy el termómetro de las plataformas de música fue un punto a favor.

-Sí. Tiene mucho menos esfuerzo. En el presente hay menos esfuerzo que antes para conseguir las cosas. Ahora con un botón en el teléfono escuchas la música que querés. El otro día hablábamos de los nuevos músicos que llenan estadios, teatro. Y nosotros que somos del interior, teníamos que ir a los puntos de venta, hacer la cola, comprar la entrada. Y ahora es todo mucho más fácil, tenés la entrada en el celular y listo. Por suerte eso cambió para bien. Lo mismo que pasa con las canciones, cómo se convierte en suceso, como la canción de Shakira.

Tanto el tema de Shakira como el nuestro son muy puntuales. Hablan de un determinado tema que incluso, tiene gente a favor y en contra.

-¿Tienen un disco terminado?

-Sí, es un disco que empezamos a festejar los 25 años y se cumplieron en el 2020. Y llegó la pandemia, postergamos la salida. Y después empezamos la gira y estimamos que va a salir en los próximos meses. Es un disco con invitados donde hacemos los clásicos, que van desde el Mono de Kapanga, No Te Va Gustar, Los Pericos, Auténticos Decadentes, Los Palmeras, también artistas de afuera.

-Puede volver a salir otro hit.

-No creo que sea como la canción del mundial, pero tal vez. Igual hay generaciones que no escuchan nuestra música y eso es lo raro de esta canción, la música y la publicidad está segmentada a partir de los algoritmos. Entonces es imposible que tu hijo reciba en el teléfono lo mismo que recibís vos. Pero está buenísimo que cada generación escuche lo que quiere, aunque por otro lado es grave. Porque te llega lo que a vos te gusta, entonces pensás que el mundo piensa igual que vos. Y no es así.

Pasan cosas graciosas, porque mi hija que tiene 30 años habla con los amigos más chicos y no conoce quién es Fito Páez. No conocen a Charly García, Los Beatles. Solo lo van a recordar los que estudien historia de la música. Porque no les llega.

-¿Consideras que La Mosca es una banda fiestera?

-Los discos de La Mosca no son solo fiesta, tenemos de todo, hay cumbia, tango, cuarteto. Pero siempre nos enfocan para el lado de la música alegre. Y cuando hacemos un show nuestro son todos los hits uno detrás de otro, por ahí metemos alguna que no se conoce tanto. Pero somos un clásico, una banda que sobrevivió 28 años casi, que seguimos tocando, una banda con suerte.

Y lo que pasó con la canción fue todo muy de casualidad. Nos conocimos con Fernando, lo invitamos a grabar, la registramos juntos y explotó.

Somos una banda de mucha suerte y somos angelados. Pero traemos suerte. Por ejemplo; el señor Scaloni jugaba en Deportivo la Coruña en los años 2000, y llevó la canción “Yo te quiero dar”. Y el equipo sale campeón cantando eso. Después la cantó el Real Madrid y salió campeón. En el equipo de España de la Copa David adopta la canción y gana la copa. Croacia en el Mundial de Rusia canta la canción en croata y sale subcampeón. San Lorenzo sale campeón de América con “Baila para mí”. Somos una banda que trae suerte en el deporte. Somos una banda anti mufa.

-Así como tienen visión para crear hit, también hay una imagen que los identifica, que son tus anteojos. ¿Te los fabrican especialmente para vos?

-Me los proveía la gente de la marca Ozono y ahora hay problemas de importación. Asique tengo muy pocos, antes regalaba un par de anteojos, pero ahora los cuido. Imposible que me suba al escenario sin los lentes. Y no fue algo que planeamos como una acción de marketing; los anteojos aparecieron, estábamos haciendo un video, los usé y después se cumplió lo que una banda nueva busca, que es asociar su imagen, la canción y su nombre. Entonces cuando aparecí con los anteojos y la canción, eso fue un atajo que nos ahorró cinco años de laburo.

La Ficha

LA MOSCA EN EL ENCUENTRO DE LAS NACIONES

Día y hora: hoy, a las 22.

Lugar: Parque Recreativo Dueño del Sol (Junín).

Entrada gratis.