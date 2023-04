Guillermina Valdés confesó que usó un juguete sexual para ir al supermercado y relató su experiencia

Guillermina Valdés se separó hace unos meses de Marcelo Tinelli y desde entonces se muestra más relajada y libre a la hora de mostrarse en redes, pero también de hablar de ciertos temas. La modelo se sumó a Loft, la plataforma de streaming de Cande Molfese, y participa de uno de los programas.

La empresaria es parte de este proyecto junto a Brenda Gandini, Minerva Casero y Cande Molfese. Las cuatro hacen 911, un programa que sale de 9 a 11 de la mañana donde tocan diferentes temas, y fue el lugar donde Valdés se animó a hablar de su intimidad.

La actriz confesó que se animó a probar las bolitas chinas, que sirven para entrenar el suelo pélvico. Se trata de dos bolas unidas por un cordón que se introducen en la vagina y que en su interior bolitas con peso de menor tamaño que se balancean y sacuden cuando te movés y el fin es evitar que se salgan.

“Me sentí rara con esas dos bolas. Fui al supermercado, por ejemplo. Habla bastante bien de mi que no se deslizaron. Quedaron ahí, no bajaron. O sea que hay un tema contractil importante”, comentó sobre su experiencia.

Y siguió: “No vibra, solamente las tenés que tener en su lugar. No es cómodo, a mi nadie me avisó que lo era. Veré con el tiempo”.

Guillermina Valdés contó su experiencia con las bolitas chinas. (Collage web)

“Lo recomiendo como ejercicio... Quizás es mejor quedarse caminando en la casa porque pensar que se te pueden salir las bolas es un tema, pero llegué y estaba todo en su lugar”, recomendó según su experiencia en el supermercado.

“Aunque todo el tiempo tenía la sensación de que las perdía. Imagínense todo eso en mi cara: tenía dos bolas en la con... Pero bueno son indistinguibles, vos las ves y pueden ser un juguetito de Lorenzo o de Igor, mi perro”, cerró divertida.

Guillermina Valdés seguirá viviendo en el mismo edificio que Marcelo Tinelli

Se avecinan muchos cambios para Guillermina Valdés. Con una posible mudanza en mente y mucho revuelo mediático alrededor de su vida sentimental, la modelo enfrentó los rumores que la vincularon con dos nombres del mundo del espectáculo y los deportes.

Consultada al respecto por un notero de Socios del Espectáculo (eltrece), Guille confirmó que no se encuentra en una relación y desmintió todos los romances que se le adjudicaron en el último tiempo. “Estoy bien y sigo sola; no lo digo mal, sigo sola y estoy contenta”, sostuvo.

Guillermina Valdés

Por último, aprovechó para referirse al cambio de vivienda que podría realizar en un futuro no muy lejano. “Estoy viviendo en la misma torre de Marcelo Tinelli por un tiempo más, vivimos en dos departamentos diferentes, cada uno tiene su independencia, pero en algún momento alguno de los dos se va a mover o no, no sabemos, Por ahora quizá sea yo”, disparó.