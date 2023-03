“No la llamo más”: Javier García habló de la relación que estaba comenzando con Guillermina Valdés

El arquero de Boca, Javi García, habría cortado su relación con Guillermina Valdés debido a la exposición mediática que generó su romance con la ex de Marcelo Tinelli, luego de haber sido vistos en algunas ocasiones juntos.

Así lo reveló Ángel de Brito en su programa LAM, quien además señaló que el futbolista se sorprendió por la repercusión de las imágenes que lo mostraban junto a Valdés.

Según informó el periodista, el cronista del programa, Alejandro Castelo, intentó entrevistar al arquero, pero este se negó. Sin embargo, De Brito aseguró que García se comunicó con Castelo posteriormente en off para explicar su decisión.

“No quiso hablar públicamente, pero después habló con Ale Castelo que me contó que le dijo esto: ‘No me banqué la exposición mediática. Tuve 500 relaciones, de las 500 una con una famosa y me pescaron. Me pasó todo esto de las cámaras y no aguanté’ Literalmente le dijo a nuestro cronista ‘No la llamé más a Guille’”, detalló el conductor.

Picante posteo de Guillermina Valdés.

Las palabras de García dejan entrever que la relación con Valdés habría sido la causa de la exposición mediática que no pudo soportar. Además, según los dichos del futbolista, esta no habría sido su primera relación con una persona famosa.

La noticia del fin del romance entre García y Valdés ha generado revuelo en el mundo del espectáculo y del deporte. Cabe recordar que la ex de Tinelli y el arquero de Boca fueron fotografiados juntos en una salida nocturna, lo que despertó todo tipo de rumores y especulaciones sobre su relación.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones públicas sobre la ruptura. Mientras tanto, la prensa sigue de cerca los movimientos de Guillermina Valdés y Javi García, esperando nuevas noticias sobre el futuro de su relación y sus proyectos laborales.

Javier García podría ser el punto de fuga de la relación entre Guillermina Valdés y un ídolo de Boca

En una entrevista con el programa “Intrusos”, la modelo declaró: “No tengo nada más para decir que eso. No entiendo qué pasó, por qué me siguen”.

Sin embargo, después de que las imágenes se hicieran públicas, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que la modelo estuviera saliendo con Juan Román Riquelme, vicepresidente del Club de la Ribera y, que, Javier García hacía de punto de conexión entre ambos.

El Vicepresidente de Boca se refirió a la continuidad del entrenador, Hugo Ibarra. (Prensa Boca Juniors)

Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo y el deporte, y generan una gran atención mediática. No obstante, es importante recordar que detrás de las noticias y los rumores, hay personas reales que merecen respeto y privacidad en sus vidas personales.