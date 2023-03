Javier García no sería el novio de Guillermina Valdés: estaba encubriendo a un ídolo de Boca para que salieran

Guillermina Valdes, la empresaria y modelo argentina, ha sido noticia tras ser vista en una salida nocturna con el arquero de Boca Juniors, Javier García. A pesar de que Guillermina dejó claro que no se trata de un noviazgo y que solo se conocieron en esa ocasión, los rumores de una posible relación sentimental no se hicieron esperar.

En una entrevista con Nancy Duré en Intrusos, Guillermina declaró: “No tengo nada más para decir que eso. No entiendo qué pasó, por qué me siguen”. Además, agregó que se encontró con García solo una vez y que no hay ninguna relación más allá de esa noche.

Sin embargo, después de que las imágenes se hicieran públicas, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que la modelo estuviera saliendo con Juan Román Riquelme, vicepresidente del Club de la Ribera.

El Vicepresidente de Boca se refirió a la continuidad del entrenador, Hugo Ibarra. (Prensa Boca Juniors)

El periodista Diego Esteves de A la Tarde señaló que García habría llevado a Guillermina a un encuentro con Riquelme, de quien sería íntimo amigo.

Esta versión, que surgió como un rumor en la Bombonera, fue ampliamente difundida en los medios. Sin embargo, Guillermina descartó rotundamente esta hipótesis y declaró: “No lo conozco. Y nunca hablé en mi vida”.

Hacia donde se dirigen los rumores de Guillermina Valdés y Juan Román Riquelme

A pesar de las aclaraciones de la empresaria, los rumores no han cesado. En el programa Socios del Espectáculo, Carlos Monti sugirió que García podría estar encubriendo a un tercero y que tal vez no se trate de una relación entre Guillermina y el arquero.

Por su parte, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el mismo programa aclararon que la versión que vinculaba a Valdés con Riquelme era solo un rumor y que había que esperar al futuro para ver cómo se desenvuelve dicha noticia.

Picante posteo de Guillermina Valdés.

En resumen, Guillermina Valdés ha dejado claro que no está en una relación con Javier García ni con Juan Román Riquelme. La empresaria disfruta de su soltería después de haber estado en pareja durante más de dos décadas.

Lo único que dice que sucedió es que se encontró con el arquero de Boca Juniors en una salida casual y no hay nada más que eso. A pesar de los rumores, Guillermina ha dejado claro que su vida privada es solo eso: privada.