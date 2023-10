Got Talent Argentina: emocionó a todo el jurado con su talento y se llevó los aplausos de todo el público

En la reciente emisión de Got Talent Argentina, un joven de tan solo 11 años llamado Dylan Dalceggio demostró su talento y capacidad para emocionar al público, especialmente a uno de los jurados, Emir Abdul, con una conmovedora coreografía que dejó a todos impresionados.

Dylan, con su performance, logró obtener los aplausos entusiastas del público presente y elogios sinceros de parte de los miembros del jurado. Su actuación no solo destacó por su destreza técnica, sino también por su actitud y perseverancia.

Dylan, el pequeño de La Plata que la rompió con su baile y mensaje en Got Talent Argentina.

Florencia Peña elogió: “Sos muy niño y sin embargo tenés una técnica muy buena para la edad que tenés. Me encantó esto de que se te cayó el bastón, pero seguiste adelante con una sonrisa. No dejes de sonreír. Hay algo en tu sonrisa, en tu libertad que te hace hermosamente bello como bailarín”.

Luego fue el turno de la reconocida coreógrafa y actriz La Joaqui, quien destacó no solo el talento artístico de Dylan, sino también su valentía al ser él mismo en una sociedad que suele imponer estándares.

La Joaqui mencionó: “Hay algo en tu libertad, en tu manera de ser vos mismo, totalmente desprejuiciado del qué dirán, solo disfrutándolo. No solo sos increíble artísticamente, sino también es muy admirable lo valiente que sos en una sociedad que está acostumbrada a decirnos cómo tenemos que ser. Te admiro mucho”.

Las emocionantes palabras de Emir Abdul

Emir Abdul, el jurado visiblemente emocionado, compartió palabras de profunda admiración hacia el joven talentoso.

Le preguntó a Dylan: “¿Te han dicho mucho que tenés ángel? ¿Que tenés una personalidad muy linda? A mí me gustaría decirte que tenés un ángel. ¿Y qué es un ángel? Es que cuando hay 300 bailarines, uno se detiene a mirarte a vos; cuando uno hace lo que ama sin importar lo que digan los demás”.

En su cierre, Emir Abdul expresó: “Seguramente a vos te han dicho cosas muy feas, y cuando bailás decís ‘a mí no me importa, yo soy feliz haciendo esto’. Y cuando te estaba viendo bailar, me emocionaba porque tenés una felicidad, la danza se te sale por los poros”.

Sus palabras resaltaron la autenticidad y la pasión de Dylan por la danza, y cómo esta le permite transmitir alegría y felicidad a quienes lo observan.

Dylan Dalceggio, con su impresionante actuación y elogios de los jueces, sin duda se convirtió en uno de los momentos destacados de Got Talent Argentina, dejando una huella imborrable y demostrando que el talento y la pasión pueden conmover los corazones de todos, sin importar la edad.

