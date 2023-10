Got Talent Argentina: decidió homenajear a sus abuelos antes que ganar el certamen y dejó a todos emocionados

En esta instancia de Got Talent Argentina, es matar o morir. Esos dos minutos sobre el escenario son los que define el futuro y cumplir un sueño, pero Braian Simaldoni eligió hacer felices a sus abuelos, antes que cualquier otra cosa. ¿Cómo lo hizo? Presentándose con un recitado dedicado exclusivamente a ellos, exponiendo lo que siente por ellos ante miles de personas que miran cada noche este reality.

Braian, que tiene mucho de pícaro, le cantó directamente a Norberto y Gladys, que estaban sentados en la primera fila. La cómplice habría sido su abuela, que sí sabía lo que su nieto iba a hacer. El hombre, con el llanto a flor de piel, estaba consternado por el gesto de su nieto.

En su recitado, el joven payador habló de los años que la pareja lo crió, lo que siente por ellos y lo que realmente significan en su vida, dejando la puerta abierta a querer conocer más sobre su historia y la dolorosa, o no, razón de por qué lo terminaron criando sus abuelos.

Payador, cantautor y modelo, Braian no es ningún improvisado. Se la jugó por el lado de la emoción, pero no le salió. Sí, logró conquistar a todos en las redes sociales, en donde lo proclamaron el ganador del pueblo, y lo llenaron de mensajes de amor.

“Esto es talento: poesía, música, instrumento, creatividad, expresión y emoción”, “por qué no ganó??, es un genio. me llegó al corazón”, “Gracias, porque recuerdo a mis abuelos y hoy soy una de ellas, ojala mis nietas piensen igual...”. Claro que del amor al odio hay un paso y muchos estaban furiosos con el jurado por no haber elegido a Braian para la semifinal.

“Son sordos este chico tendría que ser el ganador cualquier cosa votan”, “Premian el anti talento... La peor franquicia de Go Talent”, se puede leer en la publicación de Instagram oficial del programa.

Braian y el guiño a la Joaqui

Ya la primera vez que pisó el escenario, el joven payador quiso “tirotear” a la Joaqui. Ahora fue por más y también con un recitado le pidió si quería ser su butakera, pero con un detalle en particular. Como él no anda en moto, tenía que ser a caballo.

