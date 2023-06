Gastón Pauls y Matías Mayer protagonizan “Barrabrava”: por qué creen que esta serie llegó en el momento justo

En los últimos años, el mundo de las series y películas argentinas ha dado un salto muy grande con espectaculares producciones. Además de encontrar el éxito y la fama, mostraron detalles y temáticas más que importantes de nuestra cultura e historia que le dieron el condimento especial.

En medio de todo esta revolución audiovisual, el próximo viernes 23 de junio llega a Prime Video una serie imperdible para los argentinos y todos aquellos que quieran conocer a fondo la cultura futbolera, pero sobre todo el trasfondo de la vida de los barrabravas.

La serie se estrenará por Amazon Prime

La serie “Barrabrava” contará, en un principio, con ocho capítulos que relatan la dureza de los días de dos hermanos que son exiliados de la barrabrava de la que formaron parte durante años junto a su tío. Con un elenco impresionante, promete ahondar en temas como la familia, los códigos, la hermandad y también la pasión.

En la pantalla se verá a Gastón Pauls, Matías Mayer, Gustavo Garzón, Violeta Narvay, Mónica Gonzaga, Miguel Ángel Rodríguez, Cristian Salguero, Martín Oviedo, Paloma Contreras, Liz Solari, Candelaria Molfese, Pablo Alarcón y Roberto Vallejos. Además, en la dirección se encuentra el showrunner Jesús Braceras, quien estuvo al mando de “Monzón”.

Avant Premiere de "Barrabrava".

Los Andes estuvo presente en la avant premiere, que se llevó a cabo en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, y los protagonistas hablaron de todo: la preparación de los personajes, el mundo barrabrava y lo que más les sorprendió de ello.

Cómo se construyeron “El Polaco” y “César”

- Matías, uno de tus últimos trabajos fue en “Un crimen argentino”, ¿cómo fue preparar un papel para un fiscal y ahora pasar a ser El Polaco, dos mundos totalmente distintos?

-MM: Sí, la verdad es que es bastante distinto, pero a mí me encanta, me divierte mucho porque me hace conocer muchos universos. Para empezar, ni el de un fiscal ni el de un barrabrava los conozco, salvo por esos personajes, y después yo siempre trato de enfocarme en lo que es la persona a nivel emocional, a nivel preocupaciones, cosas que viven en el día a día. Después lo demás se construye. Para mí siempre lo que importa es el núcleo, la parte interna emocional de lo que le va pasando a ese personaje.

- ¿Y qué encontraste en El Polaco de lo que sos vos? ¿Hubo alguna característica en común?

-Y mirá, a los dos nos gustan las milanesas (risas). Yo soy muy tranquilo pero tengo una parte pasional adentro súper súper presente, soy pasional para todo lo que hago, jamás me agarré a las piñas. Como hablamos con Gas, era justamente hurgar internamente a ver de dónde encuentro el punto en común con El Polaco. Es decir, de dónde puedo tirar para llevarlo a una escala mucho más grande. Yo podría ser un barrabrava, pero también condiciona el contexto.

Matías Mayers y Gastón Pauls.

- Gastón, vos venís de trabajar en “Seres libres”, donde tratás el tema de la adicción, ¿cómo lo relacionás con este mundo?

-GP: Las adicciones están en la calle, en el deporte, están en los medios de comunicación. En ese sentido, sin spoilear, la serie entra en algún momento en ese mundo. Creo que hay mucha más fantasía social de que en las barrasbravas, en las hinchadas hay mucha droga, como en todos lados. Yo lo veo como interesante desde dónde se cuenta lo que se cuenta sobre la relación con una adicción, que en general es lo no dicho. En las familias en general hay muchas cosas no dichas. Por eso digo que lo que ocurre en Barrabrava en relación a la adicción no tiene que ver tanto con la sustancia, tiene que ver con lo que no se dijo, con lo que en el pasado se vivió en una familia y eso condiciona el presente, sobre todo de los dos hermanos, que en un momento empiezan a luchar por el poder de una barra. Lo no dicho muchas veces, no solo con un adicto, sino con una familia que no dice que es una familia adicta, por ese sentido, termina condicionando el presente y el futuro.

- ¿Y vos en qué te parecés a César?

-GP: César no sonríe, y yo en un momento de mi vida no sonreía. César es una persona que no sonríe, que armó su personalidad a golpes, no sólo los golpes dados o los golpes recibidos: también golpes de la vida, esos golpes hicieron que no pudiera sonreír, que no pudiera valorar, disfrutar lo que tiene. En algún momento de mi vida eso me pasó, de no poder disfrutar tanto de lo que tenía. No es lo que me pasa ahora, que estoy disfrutando de esta charla y compartir con vos este trabajo. Entonces a mí lo que me pasa es que lo veo a César y hay momentos donde me da mucha tristeza, cosa que me hace quererlo como personaje y eso es fundamental para un actor: querer, defender, respetar y acompañar a un personaje.

Gastón Pauls.

-Estamos en un contexto de surgimiento y estrenos de muchos productos argentinos que cuentan cosas muy argentinas, como fue por ejemplo “Argentina 1985″, y ahora estamos con “Diciembre 2001″. ¿Por qué creen ustedes que debería destacar “Barrabrava” en medio de este contexto y qué tiene para dar de Argentina?

-GP: Es un momento que parece armado por nosotros, por el destino, por Dios, pero hace seis meses ganamos el Mundial y ante eso está todo lo que el mundo vio sobre cómo el argentino vive la pasión del fútbol. Que hubiera 5 millones de personas en la calle festejando, el mundo vio eso. Entonces hay algo que me parece interesante: que justo en este momento estemos lanzando este programa donde se ve la pasión del argentino en relación al fútbol, con lo bueno y lo malo.

Entrevista con Gastón Pauls y Matías Mayer.

- Después de estudiar todo el mundo barrabrava para poder formar parte de la serie, ¿cómo me lo pueden definir en tres o cuatro palabras?

-(Matías Mayer) Es códigos, es pertenencia, es pasión...

-(Gastón Pauls) Yo lo definiría como los polos, ¿no? La pasión es el desborde, el amor y el odio. Yo amo a Boca, odio a River ¿Por qué? Porque es de River. O sea, no tiene explicación, es como son esos polos que conviven en una cancha durante un partido. Y la final del Mundial fue todo eso en ciento veintipico de minutos: la alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperanza, el fervor y el agotamiento. Dos horas, en dos horas estuvimos en la gloria y al borde del infarto todos. Eso es.

Matías Mayers y Gastón Pauls.

El lado femenino de “Barrabrava”

Además de los hermanos encarnados por Gastón Pauls y Matías Mayer, hay un grupo de mujeres que se destacan en esta historia y, de alguna manera, darán un giro en la misma para darle el toque de lujuria y familia.

Se trata de Liz Solari, Cande Molfese y Violeta Narvay, quienes también charlaron con Los Andes para contar cómo fue la preparación de sus personajes.

Violeta Narvay, Liz Solari y Cande Molfese.

- Violeta tenés un personaje muy particular, que tiene vivencias muy particulares, muchos sentimientos y emociones. ¿Cómo te preparaste para este gran papel?

-Sí, más que nada mi papel es súper distinto a mí, a mi persona en general. Tiene esos contrastes en los que vos ves que por momentos se ilumina con algunos personajes y por momentos recuerda lo que le está pasando y como llega a esa oscuridad. Me preparé también más que nada por el fútbol porque ella es una apasionada del fútbol. Me parece como un personaje súper fundamental también para el protagonista porque empieza a formar un vínculo y también empezó a formar un vínculo con su familia, que es mi familia. Intenté entenderla porque si bien hay algunas cosas que ella hace que quizás yo no estoy tan de acuerdo, como es mi personaje, la apoyo y la intenté tratar como mi amiga para poder entenderla y defenderla en muchos casos.

Violeta Narvay.

- Más allá de lo que las tres prepararon para su personaje particular, ¿qué tinte o qué condimento de ustedes mismas tiene cada uno de sus personajes?

(Cande Molfese) Bueno, creo que en el caso de Luciana, es una mujer como muy empoderada que se lleva el mundo por delante. No digo que yo sea así, de hecho soy un poquito más controlada, pero eso es lo que admiro de ella, como esta cosa de realmente lo que piensa, lo dice, tiene fundamentos, levanta bandera por lo que siente, protege a una chica que está como medio perdida porque acaba de aterrizar en una familia y bueno tal vez yo tengo como esa protección siempre hacia hacia el otro y creo que tiene que ver eso un poco conmigo

Liz Solari.

(Liz Solari) Su fragilidad ciertamente, esta faceta de Celeste que se muestra súper empoderada pero que en el fondo es frágil y tiene sus pesares, sus experiencias dolorosas. Me puedo reconocer en eso aunque hoy no esté habitando eso, en algún momento de mi vida lo habité y lo puedo entender que es lo que creo que nos pasa a los actores que, mientras más experimentamos, más tenemos para darle a los personajes. Después hay diferenciales, es una mujer muy estratega, es súper sexual, muy inteligente y muy ambiciosa.

(Violeta Narvay) Yo, prácticamente la pasión. Ella tiene una pasión por el fútbol, yo tengo una pasión muy grande con el baile también, además de la actuación.

Cande Molfese.

- En el proceso en que ustedes estudiaron sus papeles para formar parte de Barrabrava, ¿Hubo algo de ese mundo que ustedes no sabían o les llamó mucho la atención?

El poder y el entrelace de contactos que están, no solo dentro de la barrabrava, sino dentro de los clubes y cómo se extiende el negocio de esta mafia es mucho más de lo que yo hubiera imaginado.

- ¿Y hay presencia de mujeres o sienten que es algo que está más ligado a los hombres?

No, ciertamente los personajes que tenemos son trascendentales en toda la historia. Trae esta esencia femenina que toca al universo masculino con afecto, con emociones, con sensibilidad, con sentimientos y que es muy importante, porque es el universo que en un punto va a nutrir y le va a dar mucha humanidad a estos personajes masculinos que se les muestran más animales.

Ficha técnica: “Barrabrava”

Director: Jesús Braceras

Protagonistas: Gastón Pauls y Matías Mayer

Plataforma: Amazon Prime Video

Fecha de estreno: viernes 23 de junio

Tráiler:

Seguí leyendo...