Gabriel Farías vuelve a Mendoza: la apuesta por el cuarteto romántico y el recuerdo del “Videlazo”

En los ‘90 y hasta comienzos de los 2000, Gabriel Farías vivió la vorágine de las noches interminables, de las giras con cuatro o cinco shows por día, con una vida al extremo que la propia popularidad del cuarteto lo llevó a compartir la movida con Rodrigo, mientras lideraba el grupo La Banda.

Hoy, lejos del trajín de los conciertos populosos, Farías vuelve a Mendoza después de dos décadas. Recuerda que una de sus últimas presentaciones en la provincia fue en Videlazo, el festival que reunía a figuras de la música tropical y el cuarteto, en el Estadio Malvinas Argentinas.

Y, desde 2007, cuando decidió volver al circuito musical, el cordobés se planteó hacerlo de una manera tranquila, a su ritmo, captando de a poco un nuevo público, que hoy lo catapultan como el cuartetero romántico.

Con su nuevo show regresa a nuestra provincia, en un concierto íntimo, esta noche, en el Salón de los Olivos del Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.

DEL FUROR DE LOS ‘90 AL CUARTETO ÍNTIMO

“Hace 20 años que no voy a actuar a Mendoza. La última vez que fui participé del Videlazo, y siempre la pasé muy bien. Tengo muchos seguidores, mucha gente de Mendoza me escribe”, cuenta Gabriel Farías, ex líder de La Banda, quien comenzó en 2007 su camino solista.

Antes de decidir dar un paso al costado en la música, Gabriel vivió en Europa, se dedicó a emprender su propia empresa y ya más calmo, el cuarteto lo volvió a conquistar, pero desde un lugar más tranquilo, no deseando la popularidad de las grandes masas.

“Intento ir por otro camino, buscar salas más chicas, no salirme de lo popular, pero intentar que el público que me siga tenga una experiencia más cómoda en teatros, auditorios. Ahora voy a Mendoza y el otro fin de semana tocaré en la Trastienda de Buenos Aires. Escenarios distintos al común denominador del cuarteto. Y también artistas que quieren compartir escenario, gente del rock, del folclore fusión, y para mí es un honor y estoy en esa búsqueda”, nos cuenta.

-En la escena del cuarteto, una vez que salís, ¿es más complejo volver?

-No, hoy es todo más fácil, porque hay un poder universal que son las redes sociales. Entonces te posicionás rápido, pero hoy busco lo que me hace bien. Ya no elijo hacer dos o tres shows por noche. Lo hice muchos años cuando era más joven y tenía ese deseo de ser alguien importante. Pero estoy en una etapa de compartir escenarios más acotados, con el público más cerca, donde se da un ida y vuelta muy lindo. Incluso de mucho humor. Un hombre me dijo: “Conocí a mi esposa por vos”. Y yo le dije: “Te pido mil disculpas” (ríe). Creo que el show lo hacemos todos cuando tenés un recinto íntimo, con un público selecto, uno logra captar al público que si quiere verte, entonces ahí se da esa armonía.

En su trayecto solista, Gabriel editó el disco “Positivo” (2015) y luego decidió continuar con singles como “Si me preguntan por ti”, “La piscina” y “No me amenaces”, canciones cuarteteras pero con un toque romántico.

“El 8 de febrero estreno en las plataformas una canción que se llama ´'Enseñame’. Y cada dos o tres meses una nueva canción, dejamos que cada tema tenga su recorrido, su importancia, que crezca sin taparla con otra. La gente lo va aceptando a lo nuevo como solista. Soy un artista independiente, no hay grandes producciones atrás, es totalmente orgánico. Lo que se logra es por nuestros propios medios, incluso los seguidores en redes han crecido con el tiempo”.

-¿Hay camaradería entre los artistas del cuarteto, tenés la posibilidad de hacer alguna colaboración?

-La verdad nunca me plantee hacer un dueto con otro cantante. Sí me lo han propuesto, pero por la forma de ser que tengo, soy más sumiso y por ahí no quiero ser el responsable de que algo no funcione. Los chicos que suenan hoy no solo tienen talento sino que tienen esa posibilidad de tener un engranaje, productores y gente que la tiene muy clara en el circuito. Lo mío es distinto, es más del público que me sigue y yo. Esas cuestiones de grandes shows, estadios, incluso me acuerdo un Videlazo en el Estadio Malvinas ante 70 mil personas. Y todo eso ya lo viví, ahora estoy en otro plano, más tranquilo, ser más consciente, me lo tomo diferente. Pero hoy los chicos tienen un poder real de llegar a la gente, que antes nosotros no teníamos. Pegábamos afiches en las terminales de colectivo para llegar a la gente. Y hoy con un celular tenés más alcance.

-Hoy con el crecimiento del pop y el trap, ¿es más difícil internacionalizar en cuarteto?

-No es difícil, pero yo estuve en top five de los primeros que fueron al exterior a cantar en los ‘90. Y hoy muchos chicos se han ido a España, a Europa, Estados Unidos. Y eso es gracias a los argentinos que viven en el exterior, a la comunidad que hay afuera y escuchan esa música.

PARA AGENDAR: GABRIEL FARÍAS EN MENDOZA

El cantante y compositor de cuarteto Gabriel Farías llega con su proyecto solista a Mendoza. El concierto es hoy sábado 3 de febrero, a las 21.30 horas, en el Salón de los Olivos del Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.