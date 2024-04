Furia ya explicó su plan para eliminar a Coti Romero de Gran Hermano 2024: ¿cómo la hará sufrir?

La llegada de Constanza Romero, ex participante de la edición anterior de Gran Hermano, revolucionó la casa y desató el enojo de Juliana “Furia” Scaglione.

Tras el impacto generado por la gala de eliminación del lunes 8 de abril, en la que Catalina Gorostidi fue expulsada por mayoría de votos, la producción del reality decidió agregar más intensidad al juego con la entrada de Coti Romero.

El ingreso de Constanza no fue bien recibido por todos, especialmente por Furia, quien expresó su incomodidad desde el principio.

Minutos después de la llegada de la correntina, Furia desahogó su frustración en el jardín, compartiendo sus sentimientos con Emmanuel Vich.

En medio de su desahogo, Furia comentó: “Entra, no me mira ni me saluda. Lo hicieron a propósito. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos”.

La actitud de Furia reflejó claramente su descontento con la presencia de Constanza. “¿Para qué traen a estos ex Gran Hermano? Hubieran traído a alguien más piola”, cuestionó Furia mientras compartía sus sentimientos con Vich.

Por otro lado, Furia también compartió una observación inesperada sobre Constanza al admitir: “Igual es hermosa bolud..., pensé que era más alta”.

“Yo no la dejo ni siquiera que tome algo. Ni que pase un buen momento. Le tiro el ‘traicionera’. Se la tiro. Que la pase como el ojete”, continuó Furia, indignada con la presencia de Coti en la casa.

Y agregó: “¿Qué hace acá? ¿Con quién viene a jugar? Que juegue sola. Por eso me encanta a dónde fue a parar, al lado de Zoe. Excelente”.

Los memes por el ingreso de Coti Romero a Gran Hermano 2024

El ingreso de la correntina generó cientos de comentarios en las redes y los memes de los fanáticos no se hicieron esperar.

Tras la salida voluntaria de Agostina, la casa quedó con un lugar vacante, el cual no se notó demasiado luego del ingreso de cinco nuevos jugadores y dos Golden Ticket. Con el paso de las semanas, el juego cambió y llegó el momento de que un nuevo concursante ocupe el lugar de la policía.

Este martes, Gran Hermano implementó nuevamente el Golden Ticket y de esta manera Coti Romero ingresó nuevamente a la casa, luego de un año de concluida la edición 2022. La correntina regresó con toda la actitud y energía al programa y las redes sociales estallaron.

La joven busca su revancha tras quedar eliminada en la edición anterior por una jugada que hizo contra Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig. A los pocos minutos de ingresar, la ex Gran Hermano sorprendió con su repentino pedido de realizar una espontánea, beneficio que el Big le negó.

Coti regresó a Gran Hermano y estallaron las redes

