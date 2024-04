Furia revela su fantasía en Gran Hermano 2024: quiere un trío con dos de las participantes

La atmósfera en la casa de Gran Hermano 2024 se relajó tras la reciente eliminación de Catalina Gorostidi, lo cual alivió las tensiones generadas por disputas anteriores.

En medio de este ambiente más distendido, algunos participantes del reality abordaron abiertamente sus fantasías sexuales, generando una conversación muy picante que sorprendió a todos.

La charla fue iniciada por Damián César Moya, quien reveló haber tenido experiencias sexuales con una chica y un amigo, lo que llevó a Bautista Mascia a preguntar a varias chicas del grupo si estarían dispuestas a participar en un trío.

“¿Flor, vos tuviste uno?”, preguntó sin tapujos el músico a Florencia Regidor. Ella respondió sin rodeos: “No, me gustaría tener, pero no se dio la oportunidad”.

Luego, el interés se trasladó a Paloma Méndez, a quien Bautista consultó si había experimentado algo similar. Paloma contestó: “No, hubo intento, pero no”.

Gran Hermano 2024: la fantasía de Furia con Mauro

La sorpresa llegó cuando Juliana “Furia” Scaglione elevó el tono de la conversación al exponer la fantasía que le gustaría cumplir fuera de la casa, con Mauro Dalessio como protagonista.

“Tendría un trío, pero con dos minas. Y ahora que lo conozco a Mauro, tendría un trío pero no sé qué quiere él, si hombre o mujer. Capaz que con un hombre, a ver qué onda. O sea, dos hombres y yo. Y después, si no, yo y dos minas más”, propuso Furia, revelando abiertamente sus deseos.

Furia también expresó su curiosidad sobre las preferencias de Mauro en este sentido. “Igualmente, me gustaría verlo con otro hombre”, añadió la participante, mientras Mauro permanecía en silencio a su lado.

Ante estas declaraciones, Bautista Mascia continuó llevando la conversación a otro nivel al preguntar: “En un trío de solo mujeres, ¿invitarías a Flor y a Palo?”.

Florencia y Paloma

Sorprendentemente, Furia respondió afirmativamente: “Sí, ¿por qué no?”, dejando boquiabiertos a los presentes con su sinceridad y disposición.