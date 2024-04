El polémico comentario de Furia que podría dejarla fuera de Gran Hermano

Esta semana, se vivió una doble gala de eliminación en Gran Hermano que dejó a Catalina y Juliana como las únicas participantes en placa y una de ellas abandonará la casa este lunes. El resultado de esta placa aumentó los conflictos en la casa y Furia apuntó contra todos sus compañeros.

Este lunes, la doble de riesgo se refirió a su ex amiga con un desafortunado comentario y muchos seguidores del programa repudiaron su accionar. “Juliana al 9009″,fue el hashtag que viralizó en twitter.

El desafortunado comentario de Furia contra Catalina que generó polémica en las redes

Luego de la extensa gala de eliminación doble del domingo, la placa final quedó conformada sólo por Catalina y Furia, lo que desató una guerra entre ambas para ver quién abandonará la casa.

El resultado de esta placa aumentó los conflictos entre ellas y, tras conocer el complot en su contra organizado por su ex amiga, Juliana apuntó contra todos sus compañeros.

Este lunes se llevó a cabo una nueva compra semanal, la cual resultó exitosas por primera vez en un largo tiempo. Esta situación generó un fuerte reproche por parte de Furia a sus compañeros. “Cuando no se guardan las cosas está perfecto”, expresó.

Ante la respuesta de los demás hermanitos, la doble de riesgo se mostró molesta y marcó una fuerte distancia con sus compañeros. “No quiero hablar un caraj* con ustedes, no me interesa. Gracias por querer que me vaya de la casa. Ahora no los quiero más”, alegó.

Luego, la jugadora volvió a referirse a la compra semanal y lanzó un comentario desafortunado sobre Catalina. “Ahora tenemos comida porque no le están haciendo caso a la mogólica esa”, comentó.

Su comentario generó una ola de críticas negativas en las redes sociales donde cientos de fanáticos repudiaron por sus palabras y opinaron que podría quedar eliminada por esas actitudes.

“Tira su juego al tacho al ponerse así Juliana. Una pena, si está al borde de una eliminación es por su propia conducta más que por mérito de los otros”, expresó un usuario en X.

La batalla entre Catalina y Furia tiene a un fandom “Furioso” más dividido que nunca y su veredicto final de esta noche decidirá quién abandonará la casa más famosa.