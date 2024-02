Furia tuvo un fuerte cruce con Martín Ku y rompió la alianza con el Imperio Furioso

Los conflictos en esta edición de Gran Hermano 2023 parecen no terminar y cada semana que pasan en la casa los participantes experimentan más tensiones por el aislamiento. Este martes, Juliana Scaglione tuvo un fuerte cruce con Martín Ku y dejó en claro que la alianza que forjaron llegó a su fin.

Durante una importante prueba, ambos jugadores presenciaron una calurosa discusión y Furia dejó en claro su postura dentro de la casa de Gran Hermano.

La fuerte discusión entre Furia y Martín durante la prueba de la casa

Este lunes, los participantes de Gran Hermano compitieron por una casa en una dura prueba que desafió sus límites y paciencia. Durante el desafío, Martín le aclaró las reglas del juego a Furia y esta se molestó, dando inicio a una fuerte discusión.

“No me subestimes más, no soy idiota”, le dijo Juliana a Martín en un tono de enojo. La deportista le aclaró que tenía conocimientos de las reglas, a lo que él le respondió en un tono delirante.

“Que poca paciencia que tenés”, le dijo el Chino a Furia. Al notar que las tensiones comenzaban a aumentar, Emmanuel Vich intervino e intentó calmarlos pero la situación escaló y Juliana no se quedó callada.

“No te hagas el bueno Martín que no sos ningún buenito. Flor de estratega”, le gritó la participante a su compañero.

La pelea sorprendió a los seguidores del reality quienes hace unos días festejaron la alianza que la doble de riesgo trabó con el joven de 24 años. Sin embargo, este lunes Juliana enfrentó a Martín antes de la prueba de la casa dando a entender que su amistad llegó a su fin.

“Cada vez que me acerco te levantás y te vas. Yo no me la banco más ni me la fumo más. A mi no me la van a hacer. Los que la van a pasar mal acá dentro son ustedes, no yo”, expresó tajante la deportista.

Además, Furia acusó al Chino de acercarse a ella sólo por estrategia y, luego de esta acalorada discusión, Juliana dejó en claro que ya no jugará más con su compañero, dando fin a su alianza con el Imperio.