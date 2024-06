Furia recibió a sus fanáticos y les regaló todo lo que tenía en la valija: “Me pagaron una...”

Furia se convirtió en la única participante de esta edición de Gran Hermano con el fandom o comunidad de seguidores más grande. Es que desde que arrancó el juego, la exjugadora sumó fanáticos que en cada placa hicieron hasta lo imposible para mantenerla en el juego, con el objetivo de que llegue a la final.

Si bien los fanáticos no lograron con sus votos que Furia sea una de las finalistas de GH, ella quiso agradecerles el apoyo que recibió de ellos durante los seis meses que estuvo encerrada en la casa más famosa y les regaló la ropa y accesorios que usó durante su estadía en el juego.

“Lo que pasó es real, yo no sabía que existían. Le hablaba a una cámara pidiendo ayuda o diciendo al 9009, pensando ‘quién me va a ayudar’ y miren estooo ¡Vamos Furiosos!”, arengó Furia al salir del canal.

Furia les regaló a sus fans la ropa y el calzado que usó en la casa de Gran Hermano

Frente a casi un centenar de personas, Furia expresó una vez más todo su agradecimiento por el apoyo que recibió en el juego. “Sé todo lo que hicieron por mí, los amo. Ahora les voy a regalar de mi, lo que tengo en la valija”, lanzó y comenzó a repartir algunas prendas y accesorios que tenía guardados.

Botas, tops, remeras y hasta ropa interior repartió entre quienes estaban detrás de la reja, en la puerta del canal, como forma de agradecimiento. “Necesito hacerlo, me hace bien. Ustedes me dieron un montón. Me pagaron una estadía en una mansión loco”, resaltó.

Los regalos de Furia de Gran Hermano 2024 a Los Furiosos

Además, se sacó fotos, grabó videos y recibió regalos que le acercaron quienes no pudieron ingresar a la tribuna para poder verla. Carteles, cartas y otros obsequios le acercaron a la exjugadora.

“Así recibía Furia a todo su fandom en los estudios de Telefe. Les regaló toda la ropa que usó dentro de la casa”, escribieron al pie del posteo de Instagram de Gran Hermano, donde comparten contenido de lo que ocurre tanto adentro como afuera de la casa más famosa.