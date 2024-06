Furia se cruzó con el panel de analista de Gran Hermano como nunca antes se había visto: "No sabés perder"

Juliana Scaglione, conocida como Furia, abandonó la casa de Gran Hermano el pasado martes, pero su presencia sigue generando polémica. En la última gala de eliminación, la ex participante protagonizó un tenso enfrentamiento con el analista político Ceferino Reato.

En su reaparición en el programa, Furia se reencontró con sus fanáticos y les dirigió un mensaje emotivo que tocó fibras profundas: “Sos leyenda”. La ex participante se sumó al panel para analizar el juego desde afuera, y no pasó desapercibida.

Furia en la gala de eliminación de Gran Hermano 2024 se enfrentó a Virginia

Desde el inicio del ciclo, uno de sus críticos más acérrimos ha sido Ceferino Reato, quien no perdió la oportunidad de enfrentarla tras su eliminación.

Reato comenzó el intercambio con un comentario irónico: “Ellos juegan personajes buenos, supieron jugar. Espero que el que se vaya sepa perder, no como otros que se fueron que no saben perder”. Esta comparación, dirigida hacia los Bros en contraste con Furia, no pasó desapercibida.

Juliana rápidamente respondió: “Lo que él expresa es lo siguiente... cuando un jugador es eliminado, tiene que dejar de jugar. Y él lo que nota en mí es que yo ya sentí que fui eliminada y sigo jugando”.

La respuesta de Furia a Ceferino Reato

Además, Furia llamó a Reato “el rey de la tergiversación”, a lo que el analista respondió acusándola de no saber perder. La tribuna, en apoyo a Furia, coreó “¡Furia ya ganó!”.

Fiel a su estilo, Furia no se quedó callada. “¿Sabés lo que me gané? Me gané el amor de la gente. No hay ningún participante que haya ganado tanto como yo. Yo salgo a la calle y no puedo caminar”, aseguró, destacando el apoyo popular que ha recibido desde su salida de la casa.

Los regalos de Furia de Gran Hermano 2024 a Los Furiosos

Reato, sin embargo, le recordó: “Pero te sacaron por el 62%”, aludiendo al porcentaje de votos con el que fue eliminada en su duelo contra Martín Ku.