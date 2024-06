Furia de Gran Hermano reveló que la producción la ayudó durante su estadía en la casa

Tras una semana de su salida de Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione reveló distintas situaciones que vivió durante su estadía en la casa. Sin dudas, será una de las jugadoras que más será recordada en esta edición y también cómo una de las más polémicas en toda la historia.

La ex participante retomó de a poco su vida y comenzó a aparecer en diferentes programas. Primero pasó por Bendita TV, donde discutió con La Romi, quien le cuestionó varias acciones. Luego asistió al programa Implacables y habló sobre el cariño que recibió tras salir de la casa y la popularidad que adquirió.

La producción de Gran Hermano ayudó a Furia durante su estadía

Juliana “Furia” recalcó que la producción tuvo un buen gesto hacia ella cuando le diagnosticaron leucemia. Recordó que en un momento de la competencia ella y Emmanuel Vich dejaron de comer y acusaron a sus compañeros de no darles alimentos.

En la misma línea, la ex participante aclaró un tema muy importante: “La producción de Gran Hermano me dijo ‘Juli cómo te sentís, cómo estás’. Hasta incluso cuando no teníamos comida, porque hubo una división ahí medio rara que se hizo, porque bueno, era nuestro universo paralelo, era como ser un propio mundo”.

En ese momento, ella no estaba bien físicamente, entonces le proporcionaron alimentos específicos con el fin de que pueda sentirse mejor, siempre bajo la guía de los profesionales de salud: “Ellos no sabían lo que yo tenía. Yo tampoco. La producción me terminó dando huevos, bananas y carnes, para que mis sistema nervioso esté ok”.