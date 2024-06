Gran Hermano: Furia reveló su candidato favorito para ganar el reality show y causó polémica

Juliana “Furia” Scaglione, una de las participantes más influyentes de Gran Hermano 2023, sorprendió a todos al revelar quién es su candidato favorito para ganar el reality. Aunque fue eliminada del programa hace dos semanas en un enfrentamiento directo con Martín Ku, Furia sigue siendo una figura central para los fanáticos del programa.

En la emisión del miércoles, Juliana estuvo presente en el estudio televisivo durante el debate de los analistas sobre quién tiene más probabilidades de coronarse campeón. En un momento intenso del programa, tomó la palabra y expresó lo siguiente:

“Creo que comprendí lo que dijo Gastón, yo creo que sí y lo dije públicamente. Espero que los furiosos apoyen a Emma a la final”. Su declaración fue recibida con vítores de la audiencia y añadió enfáticamente: “Emma se merece todo”.

La influencia de Furia y su llamada a los “furiosos” para apoyar a Emma podría ser decisiva en la etapa final del programa, debido al gran poder que tiene la concursante sobre el curso del reality. Con la gran final a la vuelta de la esquina, las declaraciones de Juliana añadieron más polémica a la competencia.

Santiago del Moro, el conductor del programa, pidió la opinión de Lisandro (“Licha”) sobre la final. Licha, con cautela, comentó: “Veremos qué pasa hoy. Pero me gustaría ver a Nico y a Bauti en la final”.

A pesar de sus preferencias personales, también destacó los méritos de todos los finalistas: “Que gane cualquiera de los dos me da igual, pero también es mérito para Emma y Darío y todos los que están acá. No creo que hay que criticarle nada al juego”.

Fuerte cruce entre Furia y La Tora en “La noche de los ex Gran Hermano”

Las exjugadoras de Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione y Lucila “La Tora” Villar, protagonizaron un momento de alta tensión durante el programa “La Noche de los Ex”. El cruce ocurrió anoche, cuando las dos se encontraron en el estudio junto a otros ex participantes como Ximena Capristo y Romina Uhrig.

El conflicto surgió cuando Lucila Villar le recordó a Furia sus desafortunados comentarios dentro de la casa sobre enfermedades, incluyendo el VIH. Lucila Villar, quien había sido crítica de Scaglione durante su participación en un streaming, le dijo: “Lo que tiene el afuera es que uno puede pedir disculpas pero no a nuestros compañeros. Ayudaste a mucha gente con enfermedades pero quizás vos, cuando bardeabas también lo hacías con enfermedades”.

Juliana “Furia” Scaglione respondió con una carcajada sarcástica, exclamando: “¡Mira la que me quiere tirar esta!”. Lucila intentó aclarar su posición: “No, no. Te estoy preguntando ya que vos no te querés disculpar con tus compañeros”. Sin embargo, Furia se mantuvo firme y respondió: “¡No, te agradezco!”.

La Tora reformuló su pregunta, intentando obtener una disculpa de Scaglione: “Entonces, te pregunto. A la gente que se sintió muy representada y acompañada por vos o los que no, y se sintieron dolidos ¿No les pedirías una disculpa?”.

Furia, con su característico estilo, respondió contundentemente: “No, para nada porque hicieron una campaña excelente y les salió muy bien. Y lo hicieron simplemente para censurar. Tanto los de tu streaming como mis propios compañeros. Lamentablemente, tienen mucha envidia y van a tener que trabajar en eso porque soy una persona muy exitosa y me va a ir muy bien”.

La Tora, intentando calmar la situación, comentó: “Eso es una opinión personal... Vos va a ser una reina, no tengas dudas de eso”. Pero Furia no cedió y concluyó con su habitual determinación: “No, para nada. No quiero ser una reina. Yo vine a este mundo para motivar y abrir los ojos”.