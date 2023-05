Flor Vigna estrena un nuevo tema con Daniela y Thiago de Gran Hermano como protagonistas

La talentosa cantante y actriz argentina, Flor Vigna, emocionó a sus fanáticos con el anuncio de su nuevo video clip titulado “Rumba”.

Esta canción promete ser un éxito y cuenta con la colaboración del talentoso Kaleb di Masi, quien aporta su estilo único a la mezcla musical.

Pero eso no es todo, la sorpresa más emocionante es la elección de los protagonistas del video. Nada menos que Daniela y Thiago, conocidos por su participación en Gran Hermano, se unen a Flor Vigna en esta aventura visual.

Además, el videoclip de “Rumba” cuenta con la colaboración especial de Fuerza Bruta, famosa compañía de teatro y performance reconocida por sus impactantes espectáculos visuales.

Su participación en el video añade un elemento adicional de sorpresa y entretenimiento, garantizando una experiencia audiovisual única.

Flor Vigna

El estreno de este esperado videoclip está programado para el próximo jueves 1 de junio, fecha en la que los fanáticos de Flor Vigna y de Gran Hermano podrán disfrutar de esta explosiva combinación de música, baile y emociones.

En el video, Daniela y Thiago se roban el protagonismo, bailando en medio de una apasionante fiesta y creando una tensión romántica que culmina en un inminente beso.

Daniela Celis y el blooper cuando Ángel de Brito le preguntó si es infiel

En medio de la conversación, el conductor le hizo una pregunta sobre infidelidad a la ex participante de Gran Hermano 2022, quien estaba enfocada en promocionar su programa de streaming “Fuera de joda” junto a Julieta Poggio, Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar. Sin embargo, Daniela escuchó mal la pregunta y sorprendió a todos con su respuesta.

Ángel de Brito: -Nacho, ¿vos fuiste muy infiel?

Nacho Castañares: -No, yo nunca.

Julieta Poggio: -Hoy hablamos de eso porque tuvimos en el consultorio a Venganiela

Daniela Celis: -Estuvo muy bueno. La gente se prendió un montón y contó muchas cosas.

Ángel de Brito: -Daniela, ¿infiel?

Daniela Celis: -Hoy en día, sí. En otro momento de mi vida, no...

Nacho Castañares: -¿Cómo hoy en día?

Lucila La Tora Villar: -¿Cómo hoy en día sos infiel?

Daniela Celis: -Soy fiel.

Nacho Castañares: -Ángel dijo infiel...

Ángel de Brito: -Pobre Thiago.

Daniela Celis: -Hay, no, chicos. Paren, paren...

Nacho Castañares: -Pongan en el graph, Daniela: “Hoy soy infiel”.

Ángel de Brito: -Thiago corneta.

Julieta Poggio: -Esto va a ser un clip.

Daniela Celis: No, no. Ay, la puta. No. Soy súper fiel, pero me costó un montón serlo

Julieta Poggio: Dani, te amo.

El divertido intercambio generó risas y complicidad entre los presentes, destacando el buen humor de Daniela frente al malentendido. La situación se volvió viral rápidamente en las redes sociales, donde los seguidores del reality compartieron el video del blooper y expresaron su cariño hacia la participante.

