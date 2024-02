Fiesta de la Cosecha: así será la edición de hoy, en la que cantarán Nahuel Pennisi y Kevin Johansen

Convertido en uno de los más convocantes espectáculos de cada año en el calendario vendimial, la Fiesta de la Cosecha tendrá hoy, para su edición 2024, una propuesta especial dentro de lo que es ya, y desde hace 23 años (cuando se realizó la primera entrega), su concepto general.

Año tras año, el evento impulsado por el Fondo Vitivinícola de Mendoza, ha consolidado como aspectos salientes la realización de un concierto sinfónico con grandes invitados y en medio del paisaje único que ofrecen los viñedos del Aeropuerto Internacional El Plumerillo ubicado en Las Heras.

Si bien, año tras año, la marca de estilo de la fiesta es contar con un artista principal que se presenta junto a una orquesta sinfónica local (en algunos años ha sido la Sinfónica de la UNCuyo y este año nuevamente es la Filarmónica de Mendoza) esta vez destaca, además, la participación de un numeroso grupo de cantantes principales de estilos muy diversos, quienes se sumarán a un ensamble de músicos locales, todos dirigidos por el reconocido conductor, productor, arreglista y compositor Popi Spatocco.

Los invitados que sumarán sus voces a este espectáculo son, como se dijo, muchos y provenientes de estilos musicales diferentes: Kevin Johansen, Nahuel Pennisi, Benito Cerati, Maggie Cullen, La Bruja Salguero y Los Tabaleros. Es decir, artistas que navegan por géneros que van del rock al foclore, pasando por el pop, la música electrónica y el punk.

Kevin Johansen, el viernes en La Falda.

En el ensamble instrumental estarán los mendocinos Nico Diez (piano, teclados y guitarrón), Charly Pereira (batería y percusión), Rodrigo Botaccaulli (bajo sin trastes y guitarra acústica), Laureano Busse (guitarra de con cuerdas de nailon, de acero, eléctrica y charango), Seba Narváez (guitarra con cuerdas de nailon, de acero y eléctrica) y Mariano Colombo (piano y teclados). También sumarán sus voces ocho cantoras locales: Leticia Bibiloni, Melisa Budini, Francisca Figueroa, Ini Ceverino, Mailen Obrador, Aluhé Dumé, Gabriela Fernández y Julieta Laparra.

Nahuel Pennisi detenta localía en el Festival de Peñas de Villa María. (Gentileza Prensa Festival de Peñas)

Junto con todo ese enorme elenco estarán, como se dijo, los músicos de la Orquesta Filarmónica provincial, que tendrá al mando a Spatocco, un músico argentino ganador de premios Grammy Latino y quien acompañó a Mercedes Sosa como arreglador durante años.

Es justamente Spatocco el impulsor de la primera versión de esta suma de voces de diversos estilos para un espectáculo, ya que a principios de 2023 comenzó un ciclo en el porteño teatro El Picadero junto con su Trío (integrado por Ricardo Cánepa en contrabajo y Matias Furió en percusión), al que se sumaron algunos de los cantantes que hoy llegarán a la Fiesta de la Cosecha, como Pennisi, Benito Cerati o Maggie Cullen, exconcursante de La Voz.

Benito Cerati testea el ambiente. (Gentileza Nora Lezano)

Al arreglador y director lo impulsó, para conseguir estas mixturas, el impulso por borrar las fronteras de los géneros musicales y mostrar la versatilidad de su trío de piano, contrabajo y percusión.

En una entrevista reciente con un medio porteño, de hecho, Spatocco explicó que en sus propuestas “está siempre dando vuelta lo colectivo, lo diverso, la mezcla de géneros”. Y, para ejemplificar, trajo a colación una de las grandes obras populares de la música nacional de las últimas décadas: el álbum doble que fue el canto de cisne de Mercedes Sosa. “Si uno se fija en Cantora, el disco de La Negra que yo produje, también se ve esta mezcla de distintos géneros”, apunta el director. Y resaltó: “Mercedes me enseñó eso porque ella tenía esa idea. Ella decía que en la música no hay fronteras. Yo me siento muy cómodo en ese lugar donde las fronteras se diluyen”.

Maggie Cullen, ex La Voz Argentina, ganó un premio Gardel por mejor canción de folclore

Junto con la gran propuesta musical y la presencia siempre distinguida de las reinas departamentales que aspiran al cetro nacional de la Vendimia, se habilitará en el predio del aeropuerto, cerca del escenario principal, otro espacio, el Patio Malbec. Que estará habilitado desde las 18 y donde, desde las 19, podrá disfrutarse del show previo. Allí sonará música cuyana y habrá opciones gastronómicas con foodtrucks y stands de bodegas para que no falte el brindis.

Entradas para la Fiesta de la Cosecha y otros datos de interés

-El espectáculo principal (el concierto de cantantes, ensamble y orquesta) está previsto para las 22.

-Se recomienda ir temprano: el predio estará habilitado desde las 18.

-El ingreso no es por el acceso a la terminal del aeropuerto, sino que habrá portones especiales para entrar a la Fiesta. Los asistentes deberán atender a las indicaciones de la Policía, presente en el lugar.

-El concierto se transmitirá en directo por la Televisión Pública y en streaming por el canal de Youtube/El Vino Nos Une

-Entradas: disponibles en Entradaweb a $ 4.000 y $ 10.000. Menores de 12 años no pagan.